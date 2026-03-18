Jujuy fue sede de una jornada clave sobre producción y turismo

Con la presencia de María Eugenia Vidal, se desarrolla en Jujuy una jornada orientada a fortalecer el desarrollo productivo del norte. El turismo y el acceso al trabajo formal se posicionan como ejes centrales del encuentro.

Hoy miércoles 18 de marzo, en el Hotel Altos de la Viña de San Salvador de Jujuy, se realizó la jornada “El Norte que Produce: una economía productiva real basada en el turismo y la identidad cultural como ventaja competitiva”, organizada por la Fundación Pensar Jujuy junto a la Fundación Konrad Adenauer. La propuesta reunió a referentes del sector público, privado y especialistas técnicos con el objetivo de analizar el potencial productivo de la región, identificar desafíos y generar propuestas concretas para el desarrollo del norte argentino. En este contexto, el streaming de El Tribuno de Jujuy entrevistó a María Eugenia Vidal, presidenta de la Fundación Pensar a nivel nacional, y a Luciano Angelini, presidente de la Fundación Pensar Jujuy, quienes destacaron la importancia de promover espacios de escucha y construcción colectiva.

“Es un placer estar nuevamente en Jujuy. Organizamos esta jornada para pensar cómo mejorar y generar propuestas para el norte productivo. Dentro de ese norte, el turismo es clave”, expresó Vidal, quien remarcó que el eje estuvo puesto en escuchar a quienes producen. “De lo que se trata es de que cada uno pueda explicar qué necesita para crecer, generar empleo y mejorar sus ingresos”, agregó.

La dirigente también subrayó el rol del Estado en este proceso. “Es fundamental que haya un Estado escuchando, no solo presente, sino abierto a entender cómo acompañar a los emprendedores”.

Por su parte, Angelini valoró la convocatoria y el carácter federal de la iniciativa. “Estamos muy contentos. Contamos con referentes de primer orden nacional y una gran participación local. Estos encuentros se realizan en distintas provincias con temáticas específicas; en Jujuy, el eje fue el turismo y el desarrollo regional”, señaló.

Asimismo, destacó la importancia de visibilizar el trabajo local. “La idea es dar espacio a emprendedores y artistas que muchas veces no tienen la difusión necesaria. Queremos que puedan mostrarse no solo en la provincia, sino también a nivel nacional”.

Uno de los puntos centrales fue el rol del turismo como motor económico. “En nuestra provincia, el turismo es una fuente inagotable de trabajo y desarrollo. Es una actividad sustentable, que genera oportunidades sin impacto negativo en el ambiente. Es un ganar-ganar para todos”, afirmó.

Sin embargo, Vidal advirtió que el contexto macroeconómico plantea dificultades. “Hoy Argentina está cara y eso no beneficia al turismo. Es un problema que se resuelve desde la macroeconomía”, explicó.

En esa línea, planteó la necesidad de avanzar en medidas estructurales. “Hay que bajar impuestos, porque la carga impositiva es muy pesada para quienes invierten, y también generar crédito accesible. Hoy muchos emprendedores crecen con recursos propios, lo cual limita su desarrollo”.

Durante la entrevista con El Tribuno de Jujuy, Vidal también analizó el escenario nacional. “Estos años sirvieron para salir de una situación crítica, con niveles de inflación imposibles. Nadie puede vivir con una inflación del 25% mensual”, sostuvo.

No obstante, remarcó que el desafío actual es más profundo. “Ahora empieza la etapa importante, que es lograr que cada argentino tenga un trabajo decente, en blanco, que le permita vivir con dignidad”.

En ese marco, se refirió a la sanción de la ley de modernización laboral. “Es una herramienta que apunta a facilitar la generación de empleo formal. El desafío es que ese crecimiento llegue a todos los sectores, no solo a la minería o la energía, sino también al turismo, la industria y la construcción”.

La exgobernadora bonaerense también hizo foco en las preocupaciones cotidianas de la sociedad. “Debajo de los gritos y las discusiones políticas, lo importante es lo que le pasa al argentino de a pie. Hay una gran preocupación por la educación, la seguridad y la posibilidad de llegar a fin de mes”.

“La mitad de los chicos en Argentina no entiende lo que lee. Es un dato alarmante que refleja la urgencia de políticas públicas concretas”, alertó.

Finalmente, Vidal destacó el rol de la Fundación Pensar en la formación de dirigentes: “Trabajamos con universidades para capacitar a quienes van a ocupar roles públicos. Creemos en un Estado que no improvise, que esté preparado”.

De esta manera , la jornada dejó como conclusión la necesidad de fortalecer el turismo como eje estratégico del crecimiento regional y de avanzar en políticas públicas que permitan generar empleo formal y desarrollo sostenible en todo el país.

