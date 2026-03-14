Uriondo propuso crear la Ruta gastronómica de Jujuy

"La gastronomía de Jujuy constituye una de las expresiones más ricas y representativas de nuestra identidad cultural", comienza diciendo el proyecto de ley Creación de la Ruta gastronómica de Jujuy, presentado por la legisladora María Uriondo en la Cámara de Diputados para su tratamiento.

A lo largo de las décadas, la cocina jujeña supo amalgamar ingredientes y técnicas ancestrales con tendencias contemporáneas, generando una oferta culinaria única en el país, señala en su iniciativa reafirmando la importancia que posee y que en los últimos años motivó la llegada de más turistas a la provincia.

Esta tradición, transmitida de generación en generación, no solo representa un patrimonio intangible de nuestro pueblo, sino que además constituye un motor económico fundamental para cientos de familias que encuentran en ella su principal fuente de ingresos, sostiene.

Según datos de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (Fehgra), en esta provincia existen aproximadamente 67.000 establecimientos gastronómicos, lo que evidencia la relevancia del sector en el entramado productivo local.

Sin embargo, se estima que el 70% de los trabajadores del rubro se encuentran en situación de informalidad laboral, sin acceso a derechos básicos como la seguridad social o las vacaciones, conforme a información provista por la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (Uthgra).

"El contexto económico nacional, con su inestabilidad en los precios y altos costos operativos, impacta severamente en los pequeños y medianos emprendimientos, obligándolos a actualizar sus precios constantemente o, en el peor de los casos, a operar con pérdidas", prosigue la diputada del Partido Justicialista.

"A ello se suman los elevados requisitos de habilitación comercial y la escasa promoción estatal del sector, lo que contribuye al cierre de locales y la pérdida de puestos de trabajo. Ante este panorama, se hace indispensable implementar políticas públicas de acompañamiento, promoción y fortalecimiento del sector gastronómico", recomienda.

La creación de una Ruta gastronómica en Jujuy, afirma que no solo permitirá visibilizar la riqueza de nuestra cocina, sino que también incentivará el turismo interno y externo, generará empleo y fomentará el consumo de productos locales.

Esta, no será únicamente un listado de establecimientos, sino una experiencia que conecte al visitante con los saberes, sabores y paisajes jujeños, integrando productores, cocineros, mercados y festivales en un circuito turístico-gastronómico con identidad propia.

El proyecto de ley que tomó estado parlamentario para su estudio en la segunda sesión ordinaria en Diputados, propone la Creación de la Ruta gastronómica de Jujuy con el objetivo de promover, visibilizar y fortalecer la oferta culinaria local, articulando acciones turísticas, culturales y productivas en todas las regiones de la provincia.

La iniciativa tiene por finalidad: a) potenciar el desarrollo turístico y económico a través de la gastronomía regional; b) fomentar el empleo formal en el sector gastronómico; c) promover la identidad cultural jujeña mediante la cocina tradicional y contemporánea; d) Brindar herramientas de promoción a emprendimientos gastronómicos, especialmente aquellos ubicados fuera de los circuitos céntricos; y e) facilitar el acceso a información actualizada sobre los establecimientos adheridos mediante una plataforma digital.

Además establece que el Ejecutivo provincial, a través del organismo competente, desarrollará y pondrá en funcionamiento una plataforma web y aplicación móvil oficial, donde se registren los restaurantes, locales de comida, productores gastronómicos y eventos vinculados a la Ruta gastronómica. Dicha plataforma deberá permitir la consulta de recorridos, especialidades, localización geográfica y datos de contacto.

También prevé la habilitación de un Registro provincial de establecimientos gastronómicos que deseen formar parte de la Ruta. Los requisitos de inscripción, permanencia y beneficios serán establecidos por reglamentación.

Como actividades complementarias, promoverá la realización de acciones como: a) festivales gastronómicos locales y regionales; b) clases de cocina tradicional jujeña; c) rondas de negocios con productores locales; y d) visitas guiadas a mercados, fincas y cocinas comunitarias.

¿Qué es una ruta?

El propósito central de la ruta (en este caso gastronómica), es brindar la información necesaria sobre las oportunidades turísticas de una determinada zona señalando sus propuestas, actividades que se pueden concretar y los servicios que se disponen en ellas.

A la vez estas opciones tienden a incentivar la llegada de visitantes a un área específica (o las que abarque la Ruta), reorientar un determinado segmento de turista e impulsar la creación de nuevos productos o tipos de consumo en un área con un alto grado o en proceso de desarrollo.

Debe remarcarse que una Ruta gastronómica, se conceptualiza como un itinerario que posibilita además a los visitantes reconocer también el proceso productivo agropecuario, industrial y finamente la degustación de la cocina regional.

O sea que no sólo abarca y propone degustar las exquisiteces gastronómicas, también brinda la posibilidad de promocionar la producción agrícola, que puede ser la de la Quebrada o de los Valles; su manejo artesanal e industrial, y también la difusión de sus derivados.

En otras palabras, el proyecto de Uriondo está abordando el nivel productivo local y alcanzando relativamente la exquisita cocina jujeña.

Trabajadores y consumidores con beneficios en la iniciativa

El artículo 6 del proyecto de ley se refiere a la Promoción del trabajo formal, sosteniendo que los locales registrados y adheridos a la Ruta que cumplan con los requisitos establecidos por la autoridad de aplicación, al cabo de un año podrán incorporar un trabajador, liberándose del pago de los aportes patronales durante el primer año.

La incorporación del trabajador no reemplazará a un personal preexistente. El beneficio estará destinado a jóvenes entre 18 y 25 años que busquen su primera oportunidad laboral en gastronomía.

Uriondo incorporó además un ítems destacable: Beneficios para los consumidores, en el cual señala que la autoridad de aplicación implementará programas destinados a ellos, incluyendo: a) descuentos o beneficios promocionales en los establecimientos adheridos durante fechas especiales o festivales gastronómicos; b) la creación de una tarjeta o credencial de consumidor frecuente de la Ruta gastronómica, con acceso a beneficios y sorteos; c) la promoción de campañas de educación alimentaria y consumo responsable, priorizando el uso de productos jujeños y prácticas sostenibles; y d) acceso gratuito a la plataforma digital, garantizando transparencia en precios, calificaciones y servicios ofrecidos por los locales registrados.

Respecto al financiamiento de lo dispuesto en el proyecto, podrá realizarse con: a) recursos del presupuesto provincial asignado al área de Cultura y Turismo; b) fondos específicos provenientes de convenios con entidades nacionales o internacionales; y c) aportes del sector privado y organizaciones civiles mediante convenios de colaboración.

Por último, establece que la autoridad de aplicación será el Ministerio de Cultura y Turismo de Jujuy, o el organismo que en el futuro lo reemplace.