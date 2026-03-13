Personal del ISJ reclama aumento de un adicional

El miércoles pasado, trabajadores del Instituto de Seguros de Jujuy (ISJ) iniciaron medidas de fuerza con un quite de colaboración de una hora diaria en reclamo de mejoras salariales. La protesta se origina ante la falta de respuestas favorables por parte de las autoridades al pedido de actualización de un adicional interno que, según señalaron, se encuentra "muy atrasado".

La secretaria adjunta de Upcn en el organismo, Miriam Cosio, explicó a El Tribuno de Jujuy que el malestar entre los empleados se profundizó luego de que las últimas propuestas presentadas fueran consideradas insuficientes e incluso "repudiables" por los trabajadores.

"La situación sigue igual. Los compañeros vienen solicitando un incremento de un adicional desde hace tiempo. El lunes nos citó el vocal del instituto y nos comentó que había hablado con el Ministerio de Hacienda, pero los $250.000 que inicialmente proponía el directorio terminaron bajando a $18.000 pesos. Es irrisorio", expresó Cosio.

La dirigente gremial indicó que el adicional que reclaman los trabajadores lleva un largo período sin actualización, lo que provocó un fuerte deterioro en los ingresos del personal. En ese sentido, remarcó que existen normativas y decretos que respaldan el pedido de recomposición.

"El adicional estuvo mucho tiempo congelado, no se incrementó. Tenemos normativas y decretos que hablan de este tema, pero hasta ahora no hay un ofrecimiento razonable. Esto perjudica a todo el personal del Instituto de Seguros", sostuvo.

Desde el gremio advirtieron que las medidas de protesta podrían profundizarse en los próximos días si no aparece una propuesta superadora que contemple el reclamo salarial planteado por los trabajadores. Según señalaron, la situación económica actual se volvió insostenible para muchos empleados.

"Es un contexto difícil, no llegamos a fin de mes. Hay una necesidad muy grande y por eso los trabajadores del instituto están unidos en este reclamo", manifestó Cosio.

A pesar de la protesta, aclararon que la atención al público no fue interrumpida totalmente, ya que se dispuso un esquema de guardias mínimas para garantizar la prestación de los servicios esenciales dentro del organismo.

"A raíz de esto hemos hablado con los trabajadores y decidimos realizar esta medida. Las guardias mínimas están garantizadas, la atención no se va a entorpecer. Vamos a seguir con estas medidas hasta que llegue una respuesta", afirmó la dirigente.

Finalmente, desde Upcn remarcaron que el reclamo salarial no es reciente y que el planteo fue realizado en reiteradas oportunidades ante las autoridades del instituto. En ese marco, exigieron que el directorio se presente a negociar una solución concreta.

"Los trabajadores exigen que el directorio se siente a negociar, porque la asamblea es soberana y el planteo viene desde hace mucho tiempo", concluyeron.