La ZF de La Quiaca será un motor de desarrollo para Jujuy

Al habilitarse la Zona Franca minorista de La Quiaca "las ventajas serán incalculable, por lo que el empresariado de Jujuy debe intervenir para que los beneficios provoquen el impacto que espera la provincia con su puesta en funcionamiento".

Así se manifestó al respecto de la futura área de exención fiscal la legisladora provincial del Partido Justicialista, Noemí Isasmendi, en coincidencia con lo que ayer manifestó el presidente del bloque del PJ en la Legislatura de Jujuy, Rubén Rivarola.

Su posicionamiento en defensa de los inversores locales lo manifestó en un momento clave de impulso a este polo logístico e industrial, para el cual el Ente de Administración de Zona Franca de Jujuy llamó a licitación pública nacional e internacional para la concesión de la construcción, explotación y administración de la Zona Franca de La Quiaca.

La legisladora provincial ofreció una evaluación positiva sobre el crecimiento que generará para la provincia y la región, a la vez destacó la importancia de que los empresarios locales tengan prioridad. "No podemos dejar que los de afuera se beneficien con el trabajo y el esfuerzo de los jujeños", remarcó.

Contar con una ZF como instrumento de política comercial significa tener un área aduanera especial dentro de la provincia, y las empresas que se instalen dentro del predio podrán importar insumos y bienes de capital. "Podremos reactivar nuestra economía y fortalecer a los empresarios de la provincia", agregó.

Isasmendi defendió el pedido de Rivarola en abrir un proceso de licitación para que se instalen empresas de otros distritos, a la vez solicitó que se destine un cupo del 20% de las hectáreas para que el Gobierno provincial se las venda a las compañías jujeñas que quieren invertir.

A la vez remarcó que empresarios de la ciudad limítrofe también intervengan en el proceso que culminará en un motor real de desarrollo para la provincia.