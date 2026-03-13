Fellner quiere saber qué se hace con las regalías mineras

En la apertura del 165 Período de Sesiones Ordinarias en la Legislatura de la Provincia, el diputado Martín Fellner, ingresó nuevamente su proyecto de solicitud de informes, sobre la recaudación, gestión y distribución de regalías mineras.

El año pasado ya lo había presentado para su tratamiento, pero no obtuvo respuesta de sus pares del oficialismo, en consecuencia decidió insistir con el tema a la espera de una respuesta favorable, al considerar como vital importancia que Provincia de cuenta.

El proyecto tiene como objeto poner en ejecución un derecho elemental para los jujeños, "el acceso a la información pública y más específicamente aquella relacionada con la gestión de los recursos naturales" de la provincia.

La minería contribuye al desarrollo social, productivo y económico, "pero ese desarrollo, no siempre fue parejo para todas las administraciones municipales. De hecho muchas de ellas se vieron en los últimos tiempos privadas en todo o en parte de las bondades de la actividad", aseveró el legislador.

La disparidad "se produjo con mayor acento en el reparto de las regalías mineras que el Gobierno provincial recauda con motivo de la puesta en producción de los diferentes proyectos mineros que se asientan en Jujuy".

Como legislador manifestó su preocupación "por tal asimetría", aseguró que velará "para corregir situaciones que no debieran suceder" y abogará "por el desarrollo equitativo, razonable y sostenible de las localidades de la provincia".

Acusó en su presentación que el año pasado no obtuvo una respuesta del Ejecutivo provincial, de la sociedad estatal Jemse ni de una autoridad competente alguna, por ello "en virtud de la trascendencia institucional, económica y social de la información solicitada, y considerando la magnitud de los recursos involucrados" es que insistirá una vez más en su presentación "en defensa del principio de transparencia y el derecho a conocer el destino de los fondos públicos".

Las regalías que por adhesión a la normativa nacional están fijadas en el 3% del valor de "boca-mina", "constituyen una importante fuente de ingresos para la provincia, siendo por ello fundamental que todo lo que hace a su recaudación y distribución se efectúe de manera transparente y equitativa", advirtió.

Luego de referirse a leyes, decretos y códigos fiscales que disponen regímenes, afectaciones, condiciones y regulaciones respecto a la distribución de los fondos, sostuvo como "imperioso que los beneficios de la explotación minera se reflejen en el progreso de las localidades donde actúan las empresas, de las comunidades que las rodean y en la mejora de la calidad de vida de los jujeños".

Haciendo una lectura rápida del Presupuesto para el ejercicio del 2025 enviado por el Ejecutivo provincial a la Legislatura y donde fue aprobado a fines del 2024, "puede observarse que sólo en concepto de regalías la provincia prevé un ingreso de más de 11 mil millones de pesos".

El reparto de ese monto entre las localidades "debe necesariamente asumir criterios de objetividad, razonabilidad, eficacia y oportunidad. No se puede bajo ningún punto consentir una distribución de asignaciones de manera discrecional", remarcó.

En definitiva "se trata ni más ni menos que de devolver a las localidades, su gente y fundamentalmente al territorio en donde se desenvuelve la minería, el sacrificio de esos trabajos".

Para asegurar un reparto justo y evitar la arbitrariedad que atente contra el buen sostenimiento de las localidades, "resulta indispensable contar con información veraz y actualizada sobre los montos recaudados en concepto de regalías mineras, la buena gestión y el destino de dichos fondos".

En su proyecto de solicitud de informes, el también vicepresidente 2º de Diputados, solicita al Ejecutivo provincial, que en el término de 15 días corridos contados desde la fecha de notificación del presente pedido informe sobre quién es actualmente la autoridad a cargo del control de la producción sobre la cual se calculan las regalías mineras de cada proyecto minero y sobre la periodicidad de dichos controles.

Asimismo solicita que informe a la Cámara la producción minera total sobre la que se calcularon las regalías mineras durante 2022, 2023, 2024 y 2025 y detalle el proyecto, el tipo de mineral y lugar; y sobre el monto total de regalías mineras que ingresaron al Ejecutivo provincial en el 2022, 2023, 2024 y 2025, detallando cada uno de los ejercicios por separado e indicando origen de las regalías obtenidas.

También quiere que se informe sobre el Fondo de promoción y desarrollo de Quebrada y Puna, e indique el monto total del Fondo en los ejercicios 2022, 2023, 2024 y 2025, indicando en forma separada cada uno de esos años; conformación actual de la Comisión de Asesoramiento, Evaluación, Selección y Monitoreo de proyectos detallando sus miembros y funciones; criterios de distribución de los fondos; municipios o comunas que recibieron aportes del Fondo; monto total que recibieron cada uno de los municipios o comunas durante esos años detallado separadamente cada uno de ellos; tipo de proyectos financiados y su grado de ejecución; responsable del control de los proyectos financiados con aportes del Fondo y regularidad de las inspecciones; informe el monto total asignado a la afectación del 10 % establecido en el artículo 4 de la Ley N° 5.750 durante 2022, 2023, 2024 y 2025 indicando: Detalle del monto percibido en tal concepto en cada uno de los años citados; y los municipios que recibieron asignaciones por tal afectación, detallando monto total y yacimiento por el cual se distribuye el aporte.