Reanudación de las paritarias

El Gobierno provincial anunció la reanudación de las negociaciones salariales con los sindicatos estatales. El secretario de Trabajo y Empleo, Andrés Lazarte, indicó que la próxima semana se retomarán las mesas de diálogo con los representantes de los distintos sectores.

"Queremos llevar tranquilidad para todos los ámbitos de la administración pública y comunicar que van a ser convocados los días lunes y martes. Se generará una agenda de trabajo para dialogar con cada sindicato", precisó. "Vamos a charlar de manera individual con cada uno de los gremios con el objetivo de, como lo venimos haciendo, articular las necesidades propias de cada área", agregó.

Lazarte sostuvo que en las próximas horas comenzarán a emitirse las convocatorias a las mesas de diálogo. Y ratificó la decisión de sostener conversaciones con todos los espacios, garantizando el abordaje de las demandas de cada sector y avanzar en acuerdos que contemplen la realidad de la administración pública provincial.