La CGT Jujuy exigió la reapertura de paritarias

La CGT Regional Jujuy expresó su profunda preocupación ante la constante pérdida del poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores estatales, situación que atribuye al impacto de la inflación y al incremento sostenido de bienes y servicios esenciales que golpea de lleno la economía de las familias.

Desde la central sindical señalaron que los índices oficiales no reflejan con claridad la realidad que atraviesa el pueblo argentino. Como ejemplo, mencionaron que el Gobierno Nacional informó para el mes de febrero una inflación del 2,9 %, cifra que -según advirtieron- contrasta con los aumentos registrados en distintos rubros básicos.

En ese sentido, remarcaron el incremento cercano al 7 % en los combustibles, una suba que impacta directamente en toda la cadena de precios y termina repercutiendo en el costo de vida diario. "Estos aumentos terminan deteriorando aún más el ingreso de los trabajadores", señalaron desde la CGT jujeña.

Frente a este escenario, la organización gremial reclamó al Gobierno de la Provincia la urgente reapertura de las paritarias, con el objetivo de discutir una recomposición salarial que permita recuperar el poder adquisitivo perdido.

Asimismo, desde la central obrera plantearon que uno de los ejes fundamentales de la discusión debe ser el establecimiento de un piso salarial equivalente al valor de la canasta básica. "Ningún trabajador debe percibir un salario por debajo de lo necesario para vivir con dignidad", sostuvieron.

Por otra parte, solicitaron la convocatoria urgente a la Mesa Ejecutiva de la CGT Regional Jujuy para analizar la situación económica y social que atraviesan los trabajadores y evaluar posibles acciones gremiales en caso de no obtener respuestas.

Desde la conducción sindical advirtieron que el deterioro del salario impacta de manera directa en la calidad de vida de miles de trabajadores y sus familias, lo que genera una creciente preocupación en distintos sectores del movimiento obrero.

Finalmente, desde la CGT reiteraron que resulta imprescindible abrir instancias de diálogo que permitan encontrar soluciones a la problemática salarial y advirtieron que "los trabajadores no pueden seguir siendo la variable de ajuste" frente a la crisis económica.