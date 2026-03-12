Hoy será el encuentro “Te conecto” para emprendedoras

Hoy se realizará una nueva edición de "Te Conecto", un encuentro destinado a mujeres emprendedoras que busca generar vínculos, compartir experiencias y fortalecer redes de colaboración entre quienes desarrollan proyectos productivos o profesionales. Será en el Club de Emprendedores.

Es la octava edición que impulsa la Dirección General de Desarrollo Humano de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy. La directora del área, Jimena Jurado, explicó que la iniciativa surgió a partir de la fuerte presencia femenina entre quienes se acercan al Club de Emprendedores. "Detectamos que cerca del 90% de las personas que participaban de las actividades del club eran mujeres emprendedoras. Entonces pensamos en generar un espacio pensado especialmente para ellas, donde puedan conectarse, compartir experiencias y apoyarse entre sí", explicó Jurado.

El encuentro propone un formato distendido, similar a una reunión de té, que combina charlas motivacionales con instancias de networking, es decir, espacios para conversar, intercambiar ideas y generar contactos entre emprendedoras de distintos rubros.

La actividad está dirigida a mujeres que tengan emprendimientos en marcha, proyectos en desarrollo o incluso a quienes estén pensando en iniciar un negocio. Pueden participar emprendedoras que elaboren productos, ofrezcan servicios, trabajen en consultorías o desarrollen actividades profesionales independientes.

Jurado explicó que uno de los objetivos principales es fomentar la colaboración entre emprendedoras y promover el trabajo en red. "La idea es que puedan conocerse, contar sus experiencias y ver de qué manera pueden ayudarse entre ellas, ya sea compartiendo conocimientos, servicios o herramientas", sostuvo.

Durante el encuentro también habrá un "patio emprendedor", donde una emprendedora invitada podrá mostrar y promocionar sus productos en el marco de la actividad.

Destacó que el encuentro no se limita únicamente a escuchar charlas, sino que busca generar un espacio participativo donde las asistentes puedan dialogar, plantear dudas y conocer de cerca cómo otras mujeres lograron avanzar con sus proyectos.

La participación en "Te Conecto" tiene un costo de 7.000 pesos para el público general, y el acceso al patio emprendedor tiene un valor de 5.000 pesos. Se llevará a cabo en el Club de Emprendedores, de avenida España 1500, en el Parque San Martín, y se acreditará a a las 16.30. Las interesadas deben ingresar al link https://forms.gle/vtPa47k8bFwoWB1d6 para preinscribirse.

Destacó que en paralelo, el Club de Emprendedores continúa desarrollando distintas propuestas. El 17 de marzo comenzará también el programa "Desarrollate", un curso compuesto por cuatro encuentros orientado a brindar herramientas para la elaboración y fortalecimiento de modelos de negocio. También impulsando el programa "Potenciate", que se desarrolla en el Nido Ara San Juan, con actividades para jóvenes emprendedores que buscan desarrollar y consolidar sus proyectos productivos