Salud confirmó el primer caso de chikungunya en la provincia

Se trata de un adulto mayor de 80 años, a quien se le realizaron los estudios correspondientes que confirmaron la presencia del virus.

La información fue brindada por el secretario de Coordinación General de Salud, Javier Cadar, quien explicó que tras la detección del caso se activó el protocolo epidemiológico para prevenir nuevos contagios.

Entre las medidas implementadas se encuentran acciones de control vectorial, seguimiento clínico del paciente y vigilancia epidemiológica en la zona, con el objetivo de detectar posibles casos y evitar la propagación de la enfermedad.

Desde la cartera sanitaria también reforzaron los operativos para eliminar criaderos del mosquito Aedes aegypti, transmisor del chikungunya, además de otras enfermedades como el Dengue y el Zika.

Finalmente, ante la presencia de síntomas como fiebre, dolor articular intenso, dolor muscular, cefalea u otras manifestaciones compatibles, se recomienda acudir al centro de salud más cercano para la evaluación correspondiente, evitando la automedicación.