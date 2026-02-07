Juegos y experiencias nuevas para niños de 150 Hectáreas

Los niños de las 150 Hectáreas disfrutaron a pleno de días especiales en la colonia de vacaciones organizada por el Nido "Ara San Juan". Las actividades lúdicas fueron destinadas a los pequeños desde seis y hasta trece años que participaron de las mismas en tiempo estival. Entre los juegos recreativos más celebrados, el agua con baldes y mangueras fue lo que con más alegría compartieron, además de la recreación acuática en la pileta, el tradicional piedra, papel o tijera; y el taller de reposteritos donde aprendieron a elaborar recetas dulces, entre la que se destacó la torta "Matilda".
Se armó una gran bicicleteada en la que participaron con entusiasmo; y además los colores y el ingenio se vieron reflejados en las manos de los niños que pintaron una bandera que los identifica. "Jugando a volar" fue otra de las iniciativas que se llevó adelante con el cuerpo de bomberos voluntarios "San Florian" de Alto Comedero, donde los niños disfrutaron de la tirolesa a poca altura con el objetivo de vivir una experiencia tan diferente como inolvidable. Y además, visitaron la fundación "RolyArt", una casa de disciplinas artísticas y recreativas de la que aprendieron a observar obras de arte y sobre las técnicas para realizarlas.
Encuentro de newcom con adultos mayores
Los adultos mayores de distintas localidades de la provincia participaron de un encuentro de newcom en la bella Purmamarca. Con un marco maravilloso y natural, adultos mayores del barrio Alto Comedero junto a equipos provenientes de Abra Pampa, Santa Rosa, loteo Las Marías, Río Blanco y Centro de Participación Vecinal “Santa Ana” promovieron el deporte, la integración y el compañerismo en un encuentro inolvidable porque se llevó adelante para reforzar la importancia del deporte como herramienta de inclusión social, bienestar y vida activa para las personas mayores.
La propuesta surgió desde los mismos adultos mayores a fin de compartir una experiencia que traspasó localidades en una jornada donde no faltó la camaradería, ni las nuevas amistades.