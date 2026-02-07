23°
7 de Febrero,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

carnaval 2026
Gobierno de Jujuy
Artista jujeño
carnaval 2026
Chayarán el mojón
Natación
LIGA PROFESIONAL
ajedrez
Unión Obrera Metalúrgica
Copa Argentina
carnaval 2026
Gobierno de Jujuy
Artista jujeño
carnaval 2026
Chayarán el mojón
Natación
LIGA PROFESIONAL
ajedrez
Unión Obrera Metalúrgica
Copa Argentina

DÓLAR OFICIAL

$1450.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1435.00

3884873397
PUBLICIDAD
El Tribuno por los barrios

Juegos y experiencias nuevas para niños de 150 Hectáreas

Con diferentes actividades artístico recreativas, se llevó adelante la propuesta llena de enseñanzas.

Sabado, 07 de febrero de 2026 00:00
A PURO COLOR | DOS DE LOS NIÑOS QUE PINTARON LA BANDERA QUE LOS IDENTIFICA.

Los niños de las 150 Hectáreas disfrutaron a pleno de días especiales en la colonia de vacaciones organizada por el Nido "Ara San Juan". Las actividades lúdicas fueron destinadas a los pequeños desde seis y hasta trece años que participaron de las mismas en tiempo estival. Entre los juegos recreativos más celebrados, el agua con baldes y mangueras fue lo que con más alegría compartieron, además de la recreación acuática en la pileta, el tradicional piedra, papel o tijera; y el taller de reposteritos donde aprendieron a elaborar recetas dulces, entre la que se destacó la torta "Matilda".

TIROLESA | DISFRUTANDO CON SUPERVISIÓN DE INTEGRANTE DEL CUERPO DE BOMB

Se armó una gran bicicleteada en la que participaron con entusiasmo; y además los colores y el ingenio se vieron reflejados en las manos de los niños que pintaron una bandera que los identifica. "Jugando a volar" fue otra de las iniciativas que se llevó adelante con el cuerpo de bomberos voluntarios "San Florian" de Alto Comedero, donde los niños disfrutaron de la tirolesa a poca altura con el objetivo de vivir una experiencia tan diferente como inolvidable. Y además, visitaron la fundación "RolyArt", una casa de disciplinas artísticas y recreativas de la que aprendieron a observar obras de arte y sobre las técnicas para realizarlas.

Encuentro de newcom con adultos mayores

JUNTOS EN PURMAMARCA | INTEGRANTES DE EQUIPOS, UNIDOS POR EL NEWCOM.

Los adultos mayores de distintas localidades de la provincia participaron de un encuentro de newcom en la bella Purmamarca. Con un marco maravilloso y natural, adultos mayores del barrio Alto Comedero junto a equipos provenientes de Abra Pampa, Santa Rosa, loteo Las Marías, Río Blanco y Centro de Participación Vecinal “Santa Ana” promovieron el deporte, la integración y el compañerismo en un encuentro inolvidable porque se llevó adelante para reforzar la importancia del deporte como herramienta de inclusión social, bienestar y vida activa para las personas mayores.

La propuesta surgió desde los mismos adultos mayores a fin de compartir una experiencia que traspasó localidades en una jornada donde no faltó la camaradería, ni las nuevas amistades.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD