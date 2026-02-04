Wara Calpanchay este fin de semana en Maimará

La Revelación del Festival Nacional de Folclore Cosquín 2026, la jujeña Wara Calpanchay cantará en el 3° Festival nacional nocturno de doma y folclore en honor a la Virgen de la Candelaria, previsto para el 7 y 8 próximos en Maimará.

La cantante junto a su banda musical se presentará en el espectáculo inaugural de la nueva edición del espectáculo de destrezas criollas, invitada por la intendente Susana Prieto.

El premio lo obtuvo la joven intérprete (de 21 años) por el respaldo que le dio el público en la plaza "Próspero Molina", en la noche de su presentación, al ser ganadora del Pre Cosquín lo que le valió su participación en el espectáculo folclórico. Nacida en Susques obtuvo el primer lugar en la categoría Solista vocal, lo que le permitió viajar a Córdoba para estar en Cosquín donde terminó consagrándose a nivel nacional y hoy es una de las nuevas figuras del folclore argentino. Su participación está prevista para la noche del 7 en el Festival nacional nocturno de doma y folclore, que anualmente congrega gran cantidad de público de defiende el gauchaje jujeño.