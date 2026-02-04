Servicio de agua afectado en Palpalá

La empresa Agua Potable de Jujuy informó a los vecinos de la ciudad de Palpalá que, debido a una rotura de gran magnitud detectada en el acueducto ubicado en la zona de Río Blanco, el suministro de agua en los barrios Constitución, Belgrano, Raúl Galán, Florida, Forestal y Carahunco se encontraba ayer afectado.

Ante esta contingencia, la compañía estatal desplegó un operativo de emergencia que incluyó el acopio de materiales específicos y el traslado de cuadrillas especializadas para iniciar la reparación de inmediato.

Para mitigar el impacto, se brindó asistencia de agua potable a través de camiones cisterna que recorrieron los sectores afectados mientras duren las tareas técnicas de reparación.

Se solicitó a la comunidad hacer un uso extremadamente responsable de sus reservas domiciliarias y se agradeció la paciencia ante esta situación imprevista, que al cierre de la edición se trabajaba en normalizar.

Taller sobre reciclaje

Desde el Ministerio de Desarrollo Humano, en el CIC del barrio Canal de Beagle de Palpalá se desarrolló el taller recreativo "Creando con las Manos", una propuesta destinada a niñas y niños, orientada a estimular la imaginación, la creatividad y la reutilización de materiales.

La actividad se llevó adelante en el marco de las olimpíadas organizadas por la Asociación Corazones Azules, y tuvo como objetivo principal promover el reciclaje y el cuidado del ambiente, generando un espacio lúdico de aprendizaje que favoreció la participación activa de las familias y el acompañamiento afectivo durante el desarrollo de las actividades.

La presidenta de la Fundación Corazones Azules, Antonia Mamaní, agradeció la presencia del Estado provincial en el barrio y el acompañamiento permanente del Ministerio de Desarrollo Humano.