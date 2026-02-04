Agrupaciones de compadres celebrarán en Huacalera

En la Quebrada los festejos por el Jueves de compadres, se extenderán desde un extremo al otro, muchos de ellos comenzarán a las 10 (o mucho más antes inclusive) hasta la madrugada del viernes sin descanso.

Entre las localidades donde está garantizada la diversión y el fortalecimiento del compadrazgo es en Huacalera, pobladito que se destaca por su carnaval y sus hermosos paisajes norteños.

Allí, la Agrupación de Compadres de Los Alegres de Huacalera (que desentierra en el mojón de la comparsa) comenzará mañana a las 10 a festejar, reuniéndose en el mojón para su respectiva chaya y dando la bienvenida a todos.

Posteriormente, se servirá un rico almuerzo y al atardecer comenzará la copleada y erquenchada hasta el anochecer, cantando y bailando por el reencuentro y por la proximidad de la llegada del carnaval.

También la agrupación Los Z'K tangas a las 13 chayará el nuevo mojón con el acompañamiento musical de la banda Chalas, a las 15.30 los compadres se dirigirán hacia la invitación del Club Juventus con fusilada incluida, y desde las 20 comenzará el espectáculo con el grupo Sabor cumbia.

Esta agrupación mayormente está conformada por jóvenes y hace dos años que se reúne para esta celebración precarnavalera.

En ambas agrupaciones el festejo se extenderá todo el día y será muy alegre, por lo que son muchos los compadres que se congregan anualmente en ambas, además de ser simpatizantes para anticipar la celebración carnestolenda quebradeña que comenzará el próximo 14 con el desentierro del momo.