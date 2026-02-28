Fellner quiere el bienestar de los jujeños

Martín Fellner, vicepresidente 2º de la Legislatura y perteneciente al bloque del PJ, remarcó que es necesario que los legisladores tanto justicialistas como de otra extracción partidaria trabajen sobre temas que están en la agenda de la comunidad, como los planteados por las ediles de Purmamarca, Nilda Alabar y Emilia Sandoval.

Consideró como urgente trabajar con acciones concretas para mejorar la calidad de vida de los habitantes de esa localidad, como de otras en las cuatro regiones donde afrontan situaciones complicadas "por la ausencia del Estado provincial, a pesar de los reclamos y que no son de ahora", remarcó.

Y aclaró que quiere un Estado eficiente y para eso "se debe priorizar el bienestar de todos los jujeños a través de cuentas claras y medidas justas que beneficien a la sociedad, que está golpeada por la política nacional y ahora por la provincial".