Río Grande

Continúa el operativo de búsqueda de un hombre desaparecido

Efectivos de Defensa Civil, Policía y unidades especializadas recorren las márgenes del Río Grande en busca del hombre de 45 años, ausente de su hogar desde el 16 de febrero.

Miércoles, 25 de febrero de 2026 10:05

En el marco de la búsqueda de Valentín Vera, un hombre de 45 años desaparecido desde el pasado 16 de febrero, los organismos de emergencia y seguridad de la provincia llevan adelante este miércoles un amplio operativo de rastrillaje en puntos estratégicos de la ciudad.

Durante la jornada, se conformaron dos comitivas de búsqueda tras una reunión coordinada por la Dirección General de Emergencias-Defensa Civil, con la participación de Bomberos de la Policía, Comisaría Seccional N°32 UR1, la Unidad Especializada de Búsqueda de Personas, Criminalística, Caballería, la División Canes y el Departamento de Apoyo Técnico y Operativo Policial (DATOP).

El operativo se concentra en los márgenes del Río Grande. Por el sector izquierdo, los equipos trabajan en la zona de Higuerilla, mientras que por el margen derecho el rastrillaje se extiende desde la calle Alvarado, en el barrio San Pedrito. Los efectivos recorren caminos vecinales y la ribera del río con el objetivo de recabar testimonios y dar con algún indicio que permita establecer el paradero del hombre.

Las tareas de búsqueda se realizan con diversas técnicas: rastrillaje a pie, patrullajes montados y el uso de drones para sobrevolar el caudal del río y zonas de difícil acceso.

