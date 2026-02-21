Solicitan iluminación y desmalezamiento en sectores de Malvinas

Vecinos del barrio Malvinas Argentinas solicitaron el desmalezamiento en inmediaciones de la Escuela Nueva 392 "San Juan Bautista de La Salle" y en la plaza central donde se precisa la limpieza antes de iniciar con las clases del período escolar.

En la actualidad, la institución educativa se encuentra "en estado de abandono" para recibir a los estudiantes por lo que los residentes del sector piden a las autoridades que correspondan, una pronta solución.

PASTO CRECIDO | LA CANCHA DONDE NIÑOS JUEGAN AL FÚTBOL, NECESITA LIMPIEZA

"Es una vergüenza, nosotros vemos que los maestros ya están asistiendo a la escuela y los chicos ya comienzan a venir en marzo y pueden correr riesgos, sea en la escuela o en la canchita porque les puede picar una víbora de tan alta que está la maleza", expresó Néstor Méndez, vecino de Malvinas.

Asimismo, aseguró que en la comunidad no existe la seguridad porque en la plaza se encuentra sin cuidados.

NÉSTOR MÉNDEZ | VECINO PREOCUPADO POR LA SITUACIÓN COMUNITARIA.

"Antes teníamos una placera que se encargaba de limpiar, de la 'muni' vienen una vez al mes a cortar el pasto. Tenemos una escuelita de fútbol donde los niños no pueden asistir a las clases porque el pasto está muy crecido. Está muy dejado Malvinas", detalló Méndez.

Como los hechos de inseguridad no faltan, los vecinos piden más recorridos policiales por las calles y que la iluminación sea mejorada para evitar situaciones de robo.

"Tenemos dos focos en la plaza, uno de ellos ya se quemó y a los postes se los llevaron, pero quedaron los cables sueltos que hay que hacer la conexión porque es un peligro cuando llueve", comentó Méndez, quien anhela que la plaza del lugar sea iluminada cuanto antes porque los niños del sector juegan en medio de la oscuridad.

Clase especial de Taekwon-Do

TAEKWON-DO | UNA JORNADA ESPECIAL SE LLEVÓ ADELANTE EN EL NIDO ARA “SAN JUAN”.

Una energía especial se vivió en la clase especial de Taekwon-Do a cargo de Martín Vergara y Rodrigo Portal, docentes del Nido Ara “San Juan” en las 150 Hectáreas del barrio Alto Comedero. En una jornada donde la disciplina cobró notoriedad a través del movimiento y la energía, es que desde la institución sin fines de lucro, agradecieron la presencia del S/N 6° Dan Miguel Burgos junto a la participación de integrantes del ballet “PY Aguazu” guiado por el profesor José Aguilera del nido. De esta manera, con el entusiasmo de niños y docentes, se llevó adelante la propuesta.

Vacunación antirrábica

La campaña de vacunación antirrábica brindada por el municipio capitalino se realizó en el centro vecinal del barrio Coronel Manuel Eduardo Arias. En la oportunidad se demostró el compromiso y la responsabilidad con las mascotas a través de la vacunación antirrábica y la tenencia responsable, ya que son acciones fundamentales para cuidar la salud de los animales y de toda la comunidad. Se registraron 185 mascotas vacunadas por lo que es importante resaltar que cada gesto cuenta y construye un barrio más consciente, solidario y saludable desde toda perspectiva.