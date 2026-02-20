23°
CARNAVAL 2026

Hoy nuevamente de festejo los humahuaqueños

Ultimos días para festejar junto al momo en la ciudad histórica.

Viernes, 20 de febrero de 2026 00:00
DESPEDIDA | ULTIMOS DÍAS PARA CELEBRAR CON EL DIABLO CARNESTOLENDO EN LA CIUDAD HISTÓRICA.

Desde hoy se intensificará nuevamente la celebración carnestolenda en Humahuaca porque el próximo domingo se despedirá al diablo carnavalero, aunque algunas comparsas y agrupaciones continuarán de festejo en el Carnaval de flores.

Rosas y claveles, Juventud alegre, la Cuadrilla de cajas y copleros del 1800, Los alegres de Humahuaca, Los picaflores, Flor de lirio, La diablada y otras, desde el mediodía se reunirán para compartir un almuerzo y después cumplir con las invitaciones de sus simpatizantes.

Entre el Miércoles de ceniza y ayer la celebración no se detuvo, aunque no todas las comparsas salieron; en cambio desde este viernes todas saldrán para continuar brindando alegría a sus simpatizantes.

Luego de las invitaciones la algarabía seguirá en los salones bailables con grupos bailanteros y folclóricos anunciados por Rosas y claveles, Juventud alegre, La unión y otras protagonistas en el carnaval humahuaqueño.

 

