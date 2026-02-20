Hoy nuevamente de festejo los humahuaqueños

Desde hoy se intensificará nuevamente la celebración carnestolenda en Humahuaca porque el próximo domingo se despedirá al diablo carnavalero, aunque algunas comparsas y agrupaciones continuarán de festejo en el Carnaval de flores.

Rosas y claveles, Juventud alegre, la Cuadrilla de cajas y copleros del 1800, Los alegres de Humahuaca, Los picaflores, Flor de lirio, La diablada y otras, desde el mediodía se reunirán para compartir un almuerzo y después cumplir con las invitaciones de sus simpatizantes.

Entre el Miércoles de ceniza y ayer la celebración no se detuvo, aunque no todas las comparsas salieron; en cambio desde este viernes todas saldrán para continuar brindando alegría a sus simpatizantes.

Luego de las invitaciones la algarabía seguirá en los salones bailables con grupos bailanteros y folclóricos anunciados por Rosas y claveles, Juventud alegre, La unión y otras protagonistas en el carnaval humahuaqueño.