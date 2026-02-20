Destacan el accionar del programa Crecer en Jujuy

Desde la Legislatura destacaron el accionar del Programa Crecer (Centros de Cuidado y Educación Rural) del Renatre en Jujuy y reafirmaron su compromiso en generar oportunidades para fortalecer la iniciativa que contiene a cientos de niños.

Cabe destacar que el programa busca prevenir y erradicar el trabajo infantil durante la época de cosecha, ofreciendo un entorno seguro y brindando contención, recreación, educación y salud a hijos de trabajadores rurales.

En un encuentro mantenido recientemente con el delegado del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores en Jujuy, Jorge Rois, la diputada Alejandra Mollón y Martín Miguel Llanos, integrante del equipo Lyder de la Legislatura, manifestaron su compromiso en contribuir con la visibilización de este importante trabajo y en generar nuevas oportunidades para fortalecer el programa.

Entre las propuestas, se destacó la posibilidad de que los niños y niñas puedan conocer la Legislatura y la Casa de Gobierno antes de que finalice la temporada, acercándolos a las instituciones y promoviendo su participación ciudadana.

Rois agradeció el interés y apoyo de la diputada y su equipo. "Para nosotros es muy importante que el programa, que ya lleva 10 años en la provincia, cuente con el apoyo de la Legislatura", señaló. Porque "trabaja en la protección y promoción de los derechos de niños y niñas de zonas rurales brindando acompañamiento, contención y herramientas educativas fundamentales para su desarrollo integral", remarcó.