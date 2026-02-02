Nuevamente habilitaron el Paso de Jama

Hace instantes se inomró sobre el cierre del Complejo Fronterizo Jama debido a malas condiciones climáticas pero desde el Complejo Fronteriozo Provincia del Loa informaron que el paso fronterizo fue habilitado nuevamente y funciona con total normalidad.

Se recomienda a turistas, camioneros y transportistas en general buscar información oficial actualizada antes de iniciar cualquier trayecto hacia el paso fronterizo y tener precaucuin en algunos sectores del lado chileno.

El Jama es uno de los principales corredores bioceánicos del norte de Chile, por lo que su cierre impacta directamente el transporte de carga y el flujo turístico entre ambos países. Esta es la segunda vez en el año que el complejo debe ser cerrado por problemas en la infraestructura vial.