El diablo no se va hasta el domingo

Entre el Martes de chaya y mañana, cuando se inicia el Carnaval chico, en Humahuaca la celebración carnestolenda no cesa y como si fuera poco son varias las comparsas que recién desentierran al momo y otras prosiguen con sus invitaciones.

No es como dice la canción que "por cuatro días locos te vas a divertir", en Humahuaca y en la Quebrada eso no es así, la diversión se extiende más de tres semanas y mañana recién se iniciará la segunda por lo que resta bastante tiempo para continuar festejando.

BIENVENIDA | CADA INVITADO ES RECIBIDO DE LA MEJOR Y ALEGRE MANERA.

Rosas y claveles, Juventud alegre, Los alegres de Humahuaca, La diablada y otras instituciones carnestolendas proseguirán en esta jornada cumpliendo con las invitaciones de sus simpatizantes en el pueblo y en los alrededores.

El carnaval que se vive y observa ahora en las calles del pueblo es totalmente diferente al del pasado fin de semana largo, donde los turistas y los jujeños que llegan desde la capital se adueñan de la celebración y por momentos son protagonistas sobre las comparsas.

Desde el martes por la tarde los vecinos ahora si celebran el carnaval junto a sus comparsas, desplazándose desde un lugar a otro cumpliendo con las invitaciones junto al acompañamiento de las bandas musicales.

ALEGRES | BANDA MUSICAL DE LAS AGRUPACIÓN LOS DESKRRIA2 EN SANTA ROSA.

Después del merecido descanso y el cumplimiento con la obligación laboral, a partir de las 14 o un poco más tarde las comparsas comienzan con las convocatorias a sus simpatizantes para reiniciar el ajetreo carnavalero por los distintos sectores del pueblo.

Varias comparsas permanecen en las calles hasta las primeras horas de la madrugada, otras prosiguen los festejos con bailes en sus salones, pero la mayoría se recluye una vez cumplidas con las invitaciones de sus simpatizantes para proseguir al día siguiente.

FESTEJO | ALEGRÍA CON LA PRESENCIA DE LA COMPARSA LA DIABLADA.

Los días que vienen serán los últimos para festejar plenamente, entre mañana y el domingo todas las comparsas estarán presentes y esperando a quienes quieran sumarse.

Se espera nuevamente la llegada de visitantes, pero será un mínimo porcentaje para celebrar el Carnaval chico y la despedida del diablo el domingo desde la tarde.

INVITACIÓN | CLAUDIO MAMANI CON DIRECTIVOS DE LA FLOR DE LIRIO.

RECORRIDO | INVITACIÓN DEL MARTES DE CHAYA A LA COMPARSA JUVENTUD ALEGRE.