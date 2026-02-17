A qué hora son las misas del miércoles de cenizas

Las cenizas que se impondrán mañana surgen de la quema de las palmas que se bendijeron durante el Domingo de Ramos 2025 y que acompañaron en el hogar a las familias. Es por eso que las distintas jurisdicciones convocaron a los fieles a acercar los ramos durante los días previos.

En la Catedral Basílica las misas serán por la mañana a las 8, 10, 11.

En tanto por la tarde los horarios son: a las 18, 20 y 21:15.

Se informa que media hora antes de cada celebración va a haber sacerdotes confesando.

En lo que respecta a la Basílica Menor San Francisco, las misas con imposicion de cenizas serán a las 7:30 y 20.

Desde la Parroquia San Pedro y San Pablo también informaron el cronograma de misas:

Hospital Pablo Soria a las 17.

Capilla Señor de la Cruz a las 18:30.

Sede Parroquial en Avda. Alte. Brown a las 20.

El significado de las cenizas

En el Antiguo Testamento, las cenizas simbolizan luto (Jer 6,26), petición de ayuda a Dios (Dan 9,3) y arrepentimiento (Jud 4,11). La tradición cristiana de imponer ceniza se remonta a la Iglesia primitiva. La Enciclopedia Católica indica que, en Jueves Santo, los primeros cristianos se cubrían de ceniza como signo de penitencia pública. No fue hasta el siglo XI que se implementó el rito de la imposición de la ceniza el Miércoles de Ceniza.

Hoy, otras denominaciones cristianas como anglicanos, luteranos y metodistas también realizan este gesto, aunque con diferencias en sus ritos.

La ceniza es un símbolo de humildad y penitencia. El Directorio sobre la piedad popular y la liturgia (n. 125) explica: “Propio de los antiguos ritos con los que los pecadores convertidos se sometían a la penitencia canónica, el gesto de cubrirse con ceniza tiene el sentido de reconocer la propia fragilidad y mortalidad, que necesita ser redimida por la misericordia de Dios”.

“Lejos de ser un gesto puramente exterior, la Iglesia lo ha conservado como signo de la actitud del corazón penitente que cada bautizado está llamado a asumir en el itinerario cuaresmal. Se debe ayudar a los fieles, que acuden en gran número a recibir la Ceniza, a que capten el significado interior que tiene este gesto, que abre a la conversión y al esfuerzo de la renovación pascual”, añade.

La palabra ceniza, del latín cinis, representa el producto de la combustión por el fuego y adquirió tempranamente un sentido simbólico de muerte, caducidad, pero también de humildad y penitencia.

Asimismo, recuerda al cristiano su origen y su fin: “Dios formó al hombre con polvo de la tierra” (Gn 2,7); “hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste hecho” (Gn 3,19).

Durante una audiencia general, Benedicto XVI explicó que el gesto de la imposición de la ceniza representa también “una inmersión más consciente e intensa en el misterio pascual de Cristo, en su muerte y resurrección, mediante la participación en la Eucaristía y en la vida de caridad, que nace de la Eucaristía y encuentra en ella su cumplimiento”.

Aseguró que permite el “compromiso de seguir a Jesús, de dejarnos transformar por su misterio pascual, para vencer el mal y hacer el bien, para hacer que muera nuestro ‘hombre viejo’ vinculado al pecado y hacer que nazca el ‘hombre nuevo’ transformado por la gracia de Dios”.