Avanza la formación de facilitadores estratégicos

El gobernador Carlos Sadir junto a la ministra de Modernización, Isolda Calsina, encabezó el acto de cierre de las clases presenciales del Programa Provincial de la Planificación Estratégica, instancia en la que se capacitaron facilitadores pertenecientes a distintos ministerios y entes autárquicos.

Una entrega de prensa destacó que los nuevos facilitadores estratégicos provinciales, quienes próximamente iniciarán una etapa virtual de formación, serán los encargados de aplicar la metodología en sus áreas de trabajo, "consolidando un lenguaje común y una visión de futuro compartida en toda la provincia. Este proceso permitirá que las políticas públicas se diseñen y ejecuten de manera más eficiente, generando beneficios concretos para la comunidad jujeña".

En la oportunidad el gobernador Sadir dijo que "estas herramientas de planificación tienen que ver con la gestión para hacerla eficiente, sustentable y estratégica. Esta será la semilla que va a quedar para el futuro".

Por su parte, la ministra Isolda Calsina aseguró que cumplieron "la directiva de estandarizar la forma en que planificamos. Vamos a hacer las cosas de un modo unificado, que surta efectos reales y nos permita tener una perspectiva y una mirada a futuro".

El equipo del Ministerio de Planificación Estratégica y Modernización, junto al especialista a cargo de la capacitación, Eduardo Raúl Balbi, ya se encuentra delineando las próximas etapas del programa con el objetivo de profundizar la planificación unificada en la gestión pública.

"La provincia de Jujuy avanza en la consolidación de una cultura de planificación estratégica, que permitirá mejorar la gestión pública, garantizar la sostenibilidad de las políticas públicas y generar soluciones adaptadas a las necesidades reales de la ciudadanía".

Con Susepu

La ministra de Planificación Estratégica y Modernización, Isolda Calsina, mantuvo una reunión de trabajo con el presidente de la Superintendencia de Servicios Públicos (Susepu), Hugo Leopoldo Montaño, junto a equipos técnicos de ambas instituciones.

El encuentro estuvo dirigido a robustecer la atención ciudadana con herramientas digitales de gestión, en particular el sistema interno de Gestión Documental Electrónica (GDE) y el portal "Tu Jujuy" de fácil acceso para la población.

En la ocasión se puso de relieve la importancia de modernizar la Susepu para brindar una atención más ágil y eficiente a los usuarios. Se abordaron propuestas orientadas a mejorar la recepción y resolución de reclamos, incorporar nuevas herramientas digitales y fortalecer el control de inversiones y la planificación energética a través del análisis de datos y la geolocalización.

Asimismo, se acordó avanzar en la creación de formularios específicos en el portal "Tu Jujuy", capacitar al personal y articular acciones con otras áreas del Gobierno para diseñar un plan estratégico que permita ofrecer mejores servicios a la comunidad.

"Este espacio de trabajo refleja el compromiso del gobernador Carlos Sadir con el proceso de modernización del sector público, priorizando la eficiencia en servicios esenciales y la cercanía con los ciudadanos mediante herramientas digitales innovadoras".