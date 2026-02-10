Nueva directora y entrega de cinco motoguadañas

El intendente Raúl Jorge entregó cinco motoguadañas para reforzar las tareas de desmalezado en Villa Jardín de Reyes y presentó oficialmente a Silvia Insaurralde como nueva directora de la Delegación Municipal del lugar. En la ocasión, Jorge destacó el recorrido y la trayectoria de la nueva funcionaria, quien asumirá en reemplazo de Roberto Soraire. "Ha sido una excelente funcionaria del municipio. Ella viene a asumir esta función en reemplazo de Roberto Soraire, que ha sido un muy buen delegado y ahora tendrá una responsabilidad en el área de Gobierno", expresó.

En ese sentido remarcó que Insaurralde no solo cuenta con experiencia dentro del ámbito municipal, sino que además es vecina del sector, lo que permitirá fortalecer el vínculo con la comunidad. "Conoce muy bien los problemas de la zona y creo que va a generar una muy buena empatía con la comunidad", sostuvo el intendente, al tiempo que consideró que se inicia "una nueva etapa en la Delegación Municipal de Reyes".