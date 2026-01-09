"La isla" llega a Tilcara con el ritmo de la música electrónica

El exitoso "La playa festival" llega a Tilcara para saciar el deseo de miles de jóvenes (y no tanto) de la provincia, apasionados por la música electrónica. El espectáculo comenzará esta tarde a las 17 y no se extenderá más allá de las 2 de la madrugada.

La edición provincial tendrá como invitados a dos dj super aclamados en el país y en el exterior, como lo son Matías Sundblad y la consagrada La Cintia, quienes en el poblado quebradeño extenderán su preferencia.

En un entorno natural y paisajístico único, el festival musical continuará marcando presencia en los destinos turísticos más importantes del país, y en particular su concreción es una de las propuestas más interesantes dentro del Enero Tilcareño.

Sundblad es el creador de "La playa festival" que por tercer año se realizará en la villa turística norteña, en la cual también se destacarán con sus ritmos vibrantes Blends (de Córdoba), Emi Brandan (de Jujuy radicado en Salta) y Femesis (dj femenina de Jujuy).

ESTRELLA | LA DJ LA CINTIA LLEGA A JUJUY CON LA EVOLUCIÓN DEL TECH HOUSE.

En el interior del predio donde se efectuará el espectáculo (en barrio La isla, camino a Cerro Chico) habrá un imponente escenario intervenido con retazos de telas de la hilandería de la Asociación Warmis, un espacio de comidas, un sector de degustaciones de productos artesanales, cervezas y gyn de elaboración local, también un sector de glitters para las mujeres, y una feria de emprendedores.

En las ediciones anteriores en Tilcara, el público asistente fue desde los 20 hasta los 60 años de edad, la particularidad que posee esta edición es que iniciará a las 17 posibilitando a los asistentes poder contemplar la puesta del sol detrás de los cerros, lo cual es una experiencia inolvidable.

Esta edición superará las 1.500 personas (que ya adquirieron sus boletos; la productora Nirvana confirmó que se podrán adquirir entradas en puerta) y la mayoría de ellas se hospedaron en el pueblo, generando a la vez de la fiesta un movimiento turístico que beneficia a la economía regional y al sector.

Los asistentes se apasionarán y bailarán con música electrónica "más amable" con mezcla de afro, house, latino y andino, además promete La playa compartir horas plenas de entretenimiento en un mega espectáculo que pocas veces (o casi nunca) se montan en la provincia y menos en la Quebrada.

La invitación está hecha para vivir una experiencia única e irrepetible como sucede en otras partes del país.