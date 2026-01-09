Fortalecimiento de la infraestructura judicial

En el marco del receso por la feria judicial, autoridades de la Suprema Corte de Justicia de Jujuy realizaron una visita institucional a los edificios ubicados en calle General Paz Nº 625 y en calle Puch Nº 619, donde funcionan oficinas de los Juzgados de Familia. En ambos inmuebles se plantean obras de refacción destinadas a mejorar las condiciones edilicias y optimizar la atención al público.

La recorrida fue encabezada por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Federico Francisco Otaola; el vicepresidente, Mariano Miranda; el jefe del Departamento Técnico, Gustavo Buljubasich; y la jueza del Tribunal de Familia, Norma Jiménez.

Se planteó durante la visita que, ante una nueva lógica de trabajo según fueros, se van diseñando modificaciones y mejoras buscando otorgar mejores condiciones de habitabilidad a los empleados y a los justiciables.

Estas obras se enmarcan en un plan edilicio integral que propone la Suprema Corte de Justicia de Jujuy durante el año en curso con el objetivo de modernizar y adecuar los edificios judiciales en distintos puntos de la provincia.

De este modo, "el Poder Judicial de Jujuy continúa fortaleciendo su infraestructura edilicia, entendiendo que espacios adecuados y seguros son fundamentales para garantizar un mejor funcionamiento del servicio de justicia", afirmaron desde la repartición judicial a través de un comunicado para la prensa.