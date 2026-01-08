Cedems exige respeto a la Ley Provincial N° 3.416/77

El Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (Cedems) presentó un Recurso Jerárquico ante el Ministerio de Educación de la Provincia de Jujuy contra los Memorándum N° 038 y 039, emitidos el pasado 28 de noviembre, por considerar que modifican y vulneran de manera arbitraria la Ley Provincial N° 3.416/77, norma que regula la acumulación de cargos y horas cátedra en la docencia jujeña.

Desde el gremio advirtieron que estas disposiciones administrativas avanzan sobre derechos adquiridos del sector docente, al introducir cambios en el régimen de acumulación de horas sin respaldo legal ni el debido proceso de comunicación. En ese marco, la secretaria general de Cedems, Mercedes Sosa, remarcó que el sindicato se encuentra trabajando para informar especialmente a la docencia del nivel secundario y superior sobre el impacto negativo que implica la aplicación de estos memorándums.

"Hasta antes de esta disposición se sabía que se podían acumular hasta 60 horas entre el nivel secundario y el superior. Este memorándum es perjudicial porque reduce de manera arbitraria la cantidad de horas cátedra que se pueden acumular y, además, una disposición administrativa no tiene la potestad de modificar una ley", señaló la dirigente gremial.

Sosa también cuestionó la forma en la que se implementó la medida, subrayando la falta de diálogo y comunicación institucional. "No fuimos avisados ni convocados, no hubo una comunicación oficial que nos informara que se iba a comenzar a regular la acumulación de horas de esta manera. A partir de su puesta en vigencia comienza un rastreo para que de 60 horas se pase a 48, lo que genera una enorme preocupación", explicó.

La titular de Cedems advirtió que la situación afecta tanto a los docentes que actualmente ya alcanzan el máximo de horas permitidas como a aquellos que aspiran a acceder a más horas mediante el puntaje. "Muchos docentes no acumulan horas por gusto, sino porque los salarios son bajos. A eso se suma que en el segundo o tercer cargo no se pagan todos los adicionales que sí se perciben en el primero, por lo que en la práctica se termina cobrando mucho menos de lo que corresponde", expresó.

En ese sentido, desde el gremio sostienen que esta realidad empuja a los docentes a buscar más horas y puntaje para sostener sus ingresos, profundizando la precarización laboral. "Si uno trabaja en dos cargos, en realidad está cobrando la mitad de lo que tendría que cobrar. Esta situación hace que el docente se desespere y salga a disputar más horas en ambos niveles", agregó Sosa.

El sindicato docente ya había realizado una primera presentación ante el Ministerio solicitando que los memorándums sean publicados en el Boletín Oficial. "Creemos que hay un error grosero: si un memorándum pretende modificar una ley, ya estamos ante una vulneración. Y si además no se publica en el Boletín Oficial, no tiene alcance general ni garantiza que la docencia pueda tomar conocimiento", sostuvo la secretaria general.

Posteriormente, el sindicato efectuó una nueva presentación jurídica, teniendo en cuenta el contexto de transición en la cartera educativa. "Sabemos que la nueva ministra está terminando de conformar su equipo, pero los tiempos legales corren y necesitamos una respuesta. Esta es una preocupación que trajeron los delegados y el sindicato está haciendo lo que corresponde desde el punto de vista jurídico", indicó.

Finalmente, desde Cedems adelantaron que insistirán en la convocatoria a paritarias, con el objetivo de abrir un espacio de diálogo antes del inicio del ciclo lectivo. "Vamos a pedir la paritaria porque no queremos que se postergue para marzo, con todo lo que eso puede representar. Creemos que enero sería un mejor momento para dialogar y encontrar soluciones", concluyó Sosa.