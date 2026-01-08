Abra Pampa vibró con el encuentro de pesebre

ABRA PAMPA (Corresponsal).

El pasado lunes en la plaza central de Abra Pampa, frente a la parroquia Nuestra Señora del Rosario se llenó de vida, música y devoción con el tradicional "Encuentro de Pesebres", organizado por la Secretaría de Cultura y Turismo. Desde las 11 de la mañana, el corazón de la ciudad se convirtió en un escenario de fe y alegría.

Con la participación de un total de 15 pesebres, en su mayoría de Abra Pampa y otros llegados desde comunidades rurales como Quera, Quichagua, Agua de Castilla, Quebraleña y Agua Chica, la jornada se transformó en un verdadero escenario de colores, coreografías y creatividad. Cada grupo, acompañado por familias y vecinos, ofreció su propia interpretación, con cintas trenzadas, danzas, música instrumental y villancicos que hicieron vibrar al público.

DANZANDO | PESEBRE OVEJITAS DE BELÉN.

El área de Cultura acompañó con diplomas de reconocimiento y refrigerios, reforzando el espíritu navideño comunitario que caracteriza a esta celebración.

Hubo una gran variedad de coreografías que emocionaron, entre las más destacadas, los pesebres del barrio Provincias Argentinas: "Niño Manuelito" y "Portal de Belén", deslumbrando con su tradicional trenzado de cintas, arrancando aplausos y sonrisas. La familia Zárate, con el pesebre "Campanitas de Paz", presentó una coreografía especial que conmovió a los presentes. A su turno el pesebre, "Estrella de Belén" de Abra Pampa que cumplió sus 31 años, sorprendió con una puesta en escena que unió pasado y presente, dejando maravillado al público.

PESEBRE DOÑA PEPITA | CELEBRÓ SUS BODAS DE PLATA.

La emoción alcanzó su punto más alto con el pesebre de doña "Pepita", que celebró sus bodas de plata con una coreografía cargada de sentimiento y una suelta de globos en el cielo de Abra Pampa. Cada presentación fue un estallido de color y creatividad, reflejo de la devoción y el talento de quienes mantienen viva esta tradición, las comunidades visitantes compartieron sus danzas cargadas de esencia ancestral. No pasó desapercibido el trabajo de los vestuarios sostenido por una familia que acompaña, que se compromete y que trasmite el legado ancestral.

El encuentro de las presentaciones incluyó a los pesebres: "Niño Manuelito", "Pastorcitos de Doña Pepita", "Pastorcitos de Provincias Argentinas", "Portal de Belén", "Campanita de Paz", "Jesús de Nazaret", "Pastorcitos de la Puna", "Rosita", "Campanita de Belén", "Estrella de Belén", "Niñito Jesús de Agua de Castilla", "Divino Niño Jesús", "Estrella de Belén de Quera", "Niño Pastorcito de Quebraleña" y "Ovejitas de Belén". Cada uno aportó su magia y devoción, convirtiendo la jornada en un verdadero testimonio de fe compartida.

PESEBRE ESTRELLA DE BELÉN | DESDE LA COMUNIDAD DE QUERA.

Más allá del espectáculo, el Encuentro de Pesebres volvió a demostrar que detrás de cada danza, cada canto y cada vestuario hay familias y vecinos que, con esfuerzo y compromiso, mantienen viva una costumbre heredada de sus antecesores. La fe en el Niño Jesús, los milagros que muchos aseguran haber recibido y la devoción transmitida de generación en generación son el motor que sostiene esta tradición.

El Encuentro de Pesebres en Abra Pampa no es solo una celebración navideña, es un acto de amor, un puente entre pasado y presente que asegura que la tradición siga iluminando el corazón de la Puna Jujeña.

PESEBRE PORTAL DE BELÉN | Y UNA DE LAS FIGURAS REALIZADAS.