El SMN anticipó para Jujuy un trimestre lluvioso

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer su Pronóstico Climático Trimestral para el período de enero a marzo de 2026, que anticipa para Jujuy un escenario con lluvias dentro de los valores normales o superiores a lo normal, en línea con lo previsto para gran parte del Noroeste Argentino (NOA).

Según el informe, los modelos climáticos indican que durante el primer trimestre del año la región del NOA presenta mayor probabilidad de registrar precipitaciones normales o levemente superiores al promedio histórico, lo que podría favorecer un verano con episodios frecuentes de tormentas, especialmente en períodos puntuales del trimestre.

En cuanto a las temperaturas, el organismo para Jujuy valores normales o superiores a los habituales para la época, lo que sugiere un verano con jornadas cálidas persistentes, aunque sin descartar picos de calor de corta duración.

Desde el SMN recomendaron seguir los pronósticos semanales y mantenerse atenta a las actualizaciones del Sistema de Alerta Temprana, ante la posible ocurrencia de eventos meteorológicos intensos.