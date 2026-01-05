Habrá un concurso para incorporar a 78 profesionales

El Servicio Penitenciario de Jujuy informó que incorporará 78 profesionales a través de un Concurso de Antecedentes y Oposición. La recepción de las carpetas se realizará del 12 al 16 de este mes, de 8 a 14, en el Departamento Personal, calle Monteagudo 2.000 del barrio Coronel Arias.
Los profesionales solicitados son 8 médicos, 2 contadores, 3 médicos psiquiatras, un ingeniero en Sistema, 2 odontólogos, 16 psicólogos, 5 abogados, 11 licenciados en Trabajo Social, un fisioterapeuta, 2 nutricionistas, 2 arquitectos, 17 enfermeros profesionales, un técnico en reparación de equipos informáticos, 2 técnicos en acompañamiento terapéutico, un bioquímico, 2 técnicos en programación de sistemas y 2 técnicos en laboratorio.
Los requisitos son: ser argentino, nativo o por opción; mayor de edad al momento de la inscripción, sin límite de edad; acta de nacimiento (actualizada) y DNI (último ejemplar original y una copia legible a color); certificado de residencia (original); constancia de Cuil/Cuit; dos fotos 4×4 (actualizadas); título habilitante legalizado por escribano público expedido por universidad pública privada, nacional o extranjera debidamente homologado; doctorados, maestrías, especializaciones (en copias certificadas por escribano público), cursos de posgrado, cursos de actualización, etc (copia simple); currículum vitae (con foto), detallando antecedentes académicos, laborales y profesionales, no se tendrán en consideración antecedentes que no puedan ser demostrados por el postulante; constancia de matriculación profesional provincial actualizada, expedida por el colegio o consejo profesional competente, cuando la profesión lo requiera; no registrar antecedentes judiciales ni policiales; planilla prontuarial; certificado del Registro Nacional de Reincidencia (RNR); declaración jurada, que se deberá imprimir por duplicado en hoja de papel y completar (puño y letra), con los datos solicitados, bajo constancia de firma, aclaración y fecha; carpeta transparente tamaño oficio, en el frente deberá consignar carátula detallando apellido, nombre y cobertura del cargo profesional por el que concursa; sobre tipo madera de tamaño acorde para el resguardo íntegro de la carpeta conformada.
Para el personal que cumple servicio como contratado, reemplazante u otra modalidad, deberá adjuntar además Informe del Departamento Personal del Servicio Penitenciario respecto de la situación de revista de los interesados e informe conceptual del jefe de donde presta servicio. Lo requerido es a efectos de cumplir con las condiciones de ingreso, conforme a normas en vigencia.