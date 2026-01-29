Talleres tecnológicos

La Dirección de Gobernanza Digital de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy lanzó una serie de propuestas formativas orientadas a niñas, niños y jóvenes, con el objetivo de acercarlos al mundo de la tecnología, la innovación y la creatividad durante el receso de verano.

Bajo la consigna "El futuro se construye hoy", el Club XXII de Robótica desarrollará talleres para chicos de entre 10 y 13 años sobre robótica en un entorno lúdico y educativo. Se dictarán del 2 al 6 de febrero de 10 a 12.30 en el Faro del Saber, ubicado en calle Jade Sur s/n, acceso al barrio Punta Diamante. La propuesta cuenta con una inversión mínima, buscando garantizar el acceso a más familias jujeñas.

En paralelo, la Dirección de Gobernanza Digital también propone un Taller Intensivo de Inteligencia Artificial, destinado a quienes deseen dar un paso más en la creación tecnológica. Durante una semana, los participantes aprenderán a desarrollar aplicaciones, diseñar imágenes, y producir videos utilizando herramientas de IA, fomentando el uso creativo y productivo de las nuevas tecnologías. Se dictará del 2 al 6 de febrero, a partir de las 9, también en el Faro del Saber, también con una inversión accesible.