hándbol
Barrio Mariano Moreno
LIGA PROFESIONAL
tucuman
Santiago del Estero
PERICO
LIGA PROFESIONAL
San Pedro
Festival de la Canción Latinoamericana de California
Dirección de Gobernanza Digital

Talleres tecnológicos

Se dictarán en el Faro del Saber, en barrio Punta Diamante.

Jueves, 29 de enero de 2026 00:00

La Dirección de Gobernanza Digital de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy lanzó una serie de propuestas formativas orientadas a niñas, niños y jóvenes, con el objetivo de acercarlos al mundo de la tecnología, la innovación y la creatividad durante el receso de verano.

Bajo la consigna "El futuro se construye hoy", el Club XXII de Robótica desarrollará talleres para chicos de entre 10 y 13 años sobre robótica en un entorno lúdico y educativo. Se dictarán del 2 al 6 de febrero de 10 a 12.30 en el Faro del Saber, ubicado en calle Jade Sur s/n, acceso al barrio Punta Diamante. La propuesta cuenta con una inversión mínima, buscando garantizar el acceso a más familias jujeñas.

En paralelo, la Dirección de Gobernanza Digital también propone un Taller Intensivo de Inteligencia Artificial, destinado a quienes deseen dar un paso más en la creación tecnológica. Durante una semana, los participantes aprenderán a desarrollar aplicaciones, diseñar imágenes, y producir videos utilizando herramientas de IA, fomentando el uso creativo y productivo de las nuevas tecnologías. Se dictará del 2 al 6 de febrero, a partir de las 9, también en el Faro del Saber, también con una inversión accesible.

 

