Fe y tradición en la Feria de Alasitas

Con una importante concurrencia de vecinos y visitantes, la Asociación Boliviana de Jujuy llevó adelante una nueva edición de la tradicional Feria de Alasitas, una celebración cultural y espiritual que reúne fe, costumbres ancestrales y expresiones artísticas, y que este año se extendió durante dos jornadas.

La actividad comenzó a las 10 de la mañana, con una notable participación del público. Según explicó Sabino Hinojosa Reynaga, presidente de la institución organizadora, la convocatoria fue muy positiva y la gente continuó llegando a lo largo del día, motivada por la festividad de Las Alasitas y el Día de la Abundancia, una tradición vinculada al "Ekeko", considerado el dios de la abundancia.

Durante la feria, se podía adquirir miniaturas que representan deseos personales (como trabajo, vivienda, salud o bienestar) las cuales son sahumadas como parte del ritual, con la creencia de que, acompañadas por la fe, pueden hacerse realidad. En ese sentido, el organizador destacó que en los últimos años comenzaron a recibir numerosos testimonios de personas que aseguran haber visto cumplidos sus pedidos.

Uno de los relatos más emotivos fue el de una mujer que regresó al predio con una gran cantidad de obsequios para repartir entre los presentes, como forma de agradecimiento luego de que su deseo se concretara. “No fueron dos o tres cosas, fue una cantidad importante, y quiso compartir su alegría con todos”, relató Sabino.

La feria contó con la participación de entre 30 y 40 expositores, quienes ofrecieron productos culturales, artesanías y comida típica boliviana. Si bien los alimentos tienen un costo, la entrada es libre y gratuita, lo que permitió una amplia participación de la comunidad jujeña.

Debido a la gran respuesta del público, la organización decidió extender la feria a una segunda jornada, que culminará el domingo con un cierre musical a puro ritmo de cumbia, a modo de broche de oro. “Empezamos haciéndolo un solo día, pero la gente nos pidió que lo extendamos, y creemos que mañana vendrá aún más público”, señaló.