Preocupación por reiterados cortes de energía

El secretario de Energía de la Provincia de Jujuy, escribano Mario Pizarro, manifestó la profunda preocupación del Gobierno provincial ante las interrupciones del servicio de energía eléctrica registradas durante los días jueves, viernes y sábado, como consecuencia de eventos ocurridos en el sistema de transporte de alta tensión operado por la empresa TRANSNOA S.A.

Según se informó, los cortes se originaron por fallas vinculadas a la falta de inversión, mantenimiento y disponibilidad operativa en el sistema de transporte de alta tensión de 132 kilovoltios, particularmente en el tramo San Pedro–Ledesma. Esta situación provocó que más de 750.000 usuarios quedaran sin suministro eléctrico en las provincias de Jujuy y Salta.

En el territorio jujeño, las localidades afectadas fueron Libertador General San Martín, Fraile Pintado, Calilegua, Caimancito, Yuto, El Talar, San Pedro y Vinalito.

Pizarro remarcó que la energía eléctrica es un servicio público esencial, cuya prestación debe ser continua y confiable. En ese sentido, señaló que las empresas concesionarias perciben tarifas y, por lo tanto, tienen la obligación de realizar las inversiones necesarias, mantener la infraestructura adecuada y contar con los recursos humanos y técnicos suficientes para responder de manera eficiente ante contingencias.

Ante este escenario, el Gobierno de la Provincia de Jujuy anunció que interpondrá las actuaciones correspondientes ante el Ente Regulador Nacional, con el objetivo de que se investigue el accionar de TRANSNOA S.A., se determinen responsabilidades y se intime a la empresa a resolver las deficiencias estructurales detectadas, garantizando condiciones operativas adecuadas para el transporte de energía eléctrica.

Asimismo, el secretario de Energía adelantó que se solicitará al Estado Nacional la apertura de oficinas de TRANSNOA S.A. en la provincia, a fin de que los usuarios puedan realizar reclamos, acceder a información certera y conocer los tiempos estimados de restablecimiento del servicio, ya que actualmente la empresa no cuenta con representación operativa en Jujuy.

Finalmente, Pizarro calificó como inadmisible que, existiendo alternativas técnicas disponibles —como el despacho de energía desde Bolivia—, las mismas no hayan sido utilizadas para acortar los tiempos de reposición del servicio. Dicha decisión, aclaró, dependía exclusivamente de TRANSNOA S.A. y podría haber evitado prolongadas interrupciones del suministro eléctrico.

Desde el Gobierno provincial se enfatizó que esta problemática excede el ámbito de Jujuy y requiere un control efectivo por parte del Estado Nacional. Mientras no se corrijan estas falencias, los cortes continuarán afectando a miles de usuarios del norte argentino, quienes tienen pleno derecho a exigir un servicio eléctrico de calidad.