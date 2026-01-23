El hospital "Pablo Soria" llevó adelante una cirugía inédita

El Ministerio de Salud de Jujuy informó a la comunidad que, en el hospital "Pablo Soria", con el compromiso y excelencia del Servicio de Cirugía de Cabeza y Cuello y un gran equipo interdisciplinario se realizó por primera vez en la provincia una cirugía de alta complejidad para reconstrucción total de mandíbula mediante técnica microquirúrgica, representando un salto de calidad en la resolución de patologías de alta complejidad desde el sistema público.

La intervención, hito para la medicina de la provincia, se realizó el viernes 2 de enero con resultado exitoso tras casi 16 horas de trabajo en quirófano para recuperar la calidad de vida de un paciente de 24 años de edad residente en Perico, con diagnóstico de tumor gigante de mandíbula, quien continúa con permanente abordaje y acompañamiento interdisciplinario junto a su familia, mientras evoluciona de manera satisfactoria y continúa la rehabilitación con fonoaudiología y nutrición de manera ambulatoria.

"A raíz de su diagnóstico, la persona presentaba complicaciones funcionales y estéticas, como dificultad para masticar los alimentos y deformación en la arcada dentaria", explicó Enrique Armella, médico especialista en Cirugía Oncológica de Cabeza y Cuello del Servicio de Cabeza y Cuello del hospital "Pablo Soria", destacando que "nuestro hospital esta más que preparado para este tipo de intervenciones que conlleva una logística muy importante, tanto en equipamiento como en profesionales altamente capacitados y desde ya, con un compromiso manifiesto con la comunidad jujeña".

Procedimiento

El caso, requirió la resección completa del hueso afectado. Para recuperar la estructura facial y la función mandibular, los profesionales realizaron una reconstrucción utilizando un fragmento de hueso peroné, extraído de la pierna del propio paciente. Previo a la intervención, se realizó una planificación quirúrgica en 3D, desarrollada por un servicio de ingeniería biomédica de la provincia de Córdoba.

Posteriormente, a partir de estudios tomográficos, se confeccionaron moldes y guías personalizadas, lo que permitió una cirugía con máxima precisión y seguridad. Durante el procedimiento, los segmentos de hueso peroné se fijaron con una placa de titanio. Para garantizar la correcta cicatrización y viabilidad de la reconstrucción, fue fundamental unir la arteria y la vena del peroné con vasos sanguíneos del cuello, tarea que se realizó mediante microcirugía con microscopio quirúrgico de alta magnificación.

El equipo médico

El equipo de cirugía estuvo integrado por los médicos Guillermo Loza, Eduardo Huertas y Enrique Armella del Servicio de Cabeza y Cuello del hospital "Pablo Soria", sumando la colaboración del doctor Lucas Mazars, cirujano plástico y reconstructivo proveniente de Buenos Aires, la participación activa de la Residencia de Cirugía General, equipos de anestesiología, instrumentación quirúrgica, terapia intensiva y enfermería.

Este nuevo logro para la salud es posible gracias la permanente inversión que el Gobierno de Jujuy realiza en el sistema público. Así, la respuesta a la comunidad se brinda en nuestra provincia de la mano de profesionales jujeños, con máximos estándares de calidad, evitando derivaciones, traslados y el desarraigo de los pacientes y sus familias.