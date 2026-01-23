Alerta amarilla por tormentas en Jujuy

A través del sistema de alerta temprana del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) se advierte a la comunidad jujeña que rige nivel amarillo por tormentas en las regiones Puna y Quebrada.

La entidad especifica que las áreas alcanzadas por el fenómeno serían: Cordilleras de Cochinoca, Rinconada, Santa Catalina y de Susques. Y Puna de Susques, de Cochinoca, de Humahuaca, de Rinconada, de Santa Catalina, de Tilcara y de Tumbaya. También Yavi y zonas montañosas de Doctor Manuel Belgrano, de Humahuaca, de Tilcara y de Tumbaya.

Al cierre de esta edición el alerta regía aún para la tarde y noche de hoy y noche de mañana.

El Servicio Meteorológico Nacional, a través de si sitio web oficial, informa a la comunidad que: "El área será afectada por tormentas aisladas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas podrán estar acompañadas por granizo, actividad eléctrica intensa, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que podrían ser superados en forma puntual. En los niveles más altos de la cordillera en la zona de la puna, las precipitaciones pueden ser mayormente en forma de granizo y/o nieve".