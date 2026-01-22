ISJ y Colegio Médico de Jujuy se reúnen y fortalecen diálogo

Autoridades del Instituto de Seguros de Jujuy (ISJ) y del Colegio Médico de Jujuy mantuvieron un encuentro para continuar la construcción de consensos que permitan ampliar y optimizar la calidad de los servicios a los afiliados de la obra social.

En este contexto, los delegados acordaron profundizar el diálogo sobre diversos ítems de interés prioritario para el ISJ y los profesionales médicos, entre ellos la actualización de aranceles.

Asimismo, las partes reafirmaron su vocación de entendimiento y su disposición a hacer los esfuerzos que correspondan, poniendo el foco en la salud y el bienestar de los afiliados.

Del encuentro participaron el vocal segundo del ISJ, Exequiel Vega; el vocal primero, Osvaldo González; las gerentes administrativas y de Salud, Cintia Vercellone y Sarahi Molina, respectivamente; la presidente del Colegio Médico, Rosario Garzón; y el secretario general de la entidad, Hugo Sosa. A ellos se sumaron la vocal del Sector Activo de la obra social, María Reynaga; su par del Sector Pasivo, Alberto Quiroga; y otros directivos del Colegio Médico.

Imágenes médicas

Por otra parte, el Ministerio de Salud de Jujuy informó a la comunidad que recientemente se incorporó al hospital "La Mendieta" al Portal de Imágenes Médicas que ya reúne exámenes de 21 establecimientos públicos de toda la provincia, facilitando tiempos de diagnóstico, generación de informes y consultas y permitiendo el acceso de personas usuarias y de los propios equipos interdisciplinarios a los resultados de tomografías, resonancias, radiografías, radiografías seriadas, radiografías panorámicas, ecografías y mamografías.

Próximamente, se incorporarán también los hospital de la región Yungas: Fraile Pintado, Yuto, Palma Sola, La Esperanza, Calilegua, El Talar y Caimancito.