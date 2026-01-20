Se iniciaron los Talleres de Verano en San Pedro

Desde la Municipalidad de San Pedro de Jujuy, se informó que iniciaron los Talleres de Verano 2026 que ofrece el Mercado de Arte y Oficios, dependiente de la Subsecretaría de Cultura y Turismo.

Las propuestas, destinadas al público en general, contemplan una variada oferta de cursos culturales, artísticos y de oficios, con el objetivo de promover la creatividad, el aprendizaje y la formación en disciplinas que brindan rápida salida laboral, fortaleciendo así el desarrollo personal y comunitario de los vecinos y vecinas de la Perla del Ramal.

La Directora de Cultura, Erica Marcantony, detalló que se incorporaron propuestas vinculadas a la identidad y a las expresiones propias del verano y el carnaval, como el Taller de Pintura Carnavalera (martes y jueves de 8 a 11), y el de Gorras y Remeras Carnavaleras (miércoles y viernes de 8 a 11).

En el área de danzas, se brinda el Taller de Ritmos Brasileños, destinado a participantes desde los 11 años de edad (,miércoles y viernes de 9 a 11) y de Ritmos Kids, para niños desde los 5 años (lunes, martes y jueves de 17 a 19).

Asimismo, también hay cursos de oficios como el Taller de Peluquería Básica (lunes, miércoles y viernes de 18 a 20); de Lifting de Pestañas y Perfilado de Cejas (martes y jueves de 18 a 20); de Nail Art (viernes de 18 a 20); de Manicura Inicial (lunes y miércoles de 18.30 a 20.30); y de Tratamiento Capilar (martes y jueves de 18 a 20).

Los talleres de verano se extenderán hasta febrero, y son propuestas con cupos limitados. Para obtener mayor información pueden acercarse a Alberdi N° 150, Planta Alta del Círculo de Ajedrez.