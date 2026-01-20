Inició la agenda del Festival del Huancar, en sus Bodas de Oro

CORRESPONSAL. Abra Pampa vivió la noche del último sábado una jornada cargada de nostalgia y emoción con la actividad denominada "Rememorando las Primeras Ediciones", que marcó el inicio oficial de la agenda del Festival del Huancar, a tan solo una semana de celebrar sus Bodas de Oro. El encuentro reunió en el salón parroquial al actual intendente Ariel Machaca, acompañado por el secretario de Cultura Exequiel Zerda, a los fundadores del festival, músicos y referentes culturales que fueron protagonistas de aquellas primeras ediciones y que hoy continúan revalorizando el patrimonio de la puna jujeña a través de sus danzas, música, canciones, de su voz y sus letras.

En el festival (23, 24 y 25/1) estarán Los Kjarkas, Lázaro Caballero, Grupo Bolivia y Cristian y su grupo Revelación.

La velada se abrió con las palabras de Lino Huertas y Faustino Salomón Llampa, encargados de la conducción del evento, quienes trazaron el marco inicial de la ceremonia. Con su voz y memoria, invitaron a los presentes a revivir el calor y las resonancias de aquellos días fundacionales, cuando el Festival comenzaba a escribir sus primeras páginas en la historia.

El recorrido artístico dio inicio con la fuerza de las coplas, acompañadas por cajas y voces que rindieron homenaje al canto ancestral que dejaron su sello en medio siglo de historia.

La primera ovación llegó con el ballet "Nuestra Señora de la Puna", integrado por fundadores del festival, la velada continúo con la presencia de "Papy Zurriable" quien con sus zambas que despertaron sentimientos profundos de nostalgia.

BAILE | UNA PAREJA DEL BALLET “EL HUANCAR”, PONIÉNDOLE ALEGRÍA AL INICIO.

Se contó también con la presencia de Jorge David Gutiérrez, primer solista consagrado en 1977, y el "Lobo" Tolaba con su repertorio popular. El público celebró con entusiasmo al trío de José Andrade, "Perico" Mansilla y Yolanda Martínez, y finalmente el salón parroquial se colmó de emoción cuando Roberto "Pichón" Zerda entonó sus canciones, recordando sus inicios y la hermandad con Aldo Víctor Ábalos.

El broche de oro estuvo marcado por el conjunto musical "Los Changos del Huaico", quienes en su trayectoria musical llevan en su corazón anécdotas del Festival del Huancar y la amistad con el ideador del mismo.

En el cierre del evento, el intendente subió al escenario para agradecer la presencia de los fundadores, músicos y pobladores. Emocionado, destacó: "Este festival es más que un acontecimiento, es la memoria viva de nuestra comunidad. Aquí se entrelazan los sueños de quienes lo iniciaron con la esperanza de las nuevas generaciones. Celebrar 50 años es rendir homenaje a quienes sembraron cultura y nos legaron la responsabilidad de mantenerla encendida".

BALLET “ACHALAY” | LAS JÓVENES Y BELLAS INTEGRANTES, CON EL MARCO DE FONDO DEL CERRO DEL HUANCAR.

El domingo, la agenda oficial continuó con un emotivo homenaje a los fundadores, quienes fueron invitados a compartir una tradicional locreada. De este modo, se revivió el espíritu de aquellos primeros encuentros en el Huancar, cuando los domingos de festival comenzaban con la calidez de la comunidad reunida en torno a un plato de comida.

Por la tarde, el esperado encuentro de danzas tuvo lugar en el imponente Cerro del Huancar. Allí se dieron cita los ballets "Achalay", "El Huancar", "Suyana Takiri" y "Los Halcones de la Puna", desplegando su arte frente a un paisaje majestuoso.

El clima acompañó como un verso en armonía con la celebración: una jornada serena, bañada de sol, arena y música, que envolvió a todos los presentes en una puesta en escena vibrante. Cada ballet ofreció un variado ramillete coreográfico, enriquecido por el colorido vestuario característico de la región, convirtiendo el encuentro en una verdadera fiesta cultural.