Emdei Primario ya proyecta el ciclo lectivo 2026

La Escuela Modelo de Educación Integral (Emdei) – nivel primario – comienza a anticipar el ciclo lectivo 2026 e informa que ya se encuentran abiertas las inscripciones, en turno mañana, tanto para el nivel inicial (salas de 3, 4 y 5 años) como para el nivel primario (de 1º a 7º grado).

Con 34 años de trayectoria y compromiso con la educación en la provincia, Emdei se prepara para un nuevo año lectivo fortalecida, consolidando un proyecto educativo integral que prioriza el acompañamiento personalizado de cada alumno y el trabajo conjunto con las familias.

De cara al 2026, la institución continuará ofreciendo Servicio de Emergencia Médica y Seguro de primer nivel, enseñanza personalizada, cupos reducidos de hasta 25 alumnos por curso, asistencia pedagógica permanente y un equipo administrativo y de maestranza altamente capacitado para brindar asesoramiento y respuestas ágiles a toda la comunidad educativa.

Desde el nivel inicial, Emdei proyecta una formación que estimula el desarrollo integral de los niños, incorporando asignaturas como inglés, informática, dibujo y música, teatro, educación física y diversas actividades orientadas al fortalecimiento de la motricidad fina.

El plan de estudios, avalado por el Ministerio de Educación, contempla materias fundamentales como Lengua, Matemática, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Educación para la Convivencia y la Ciudadanía, Tecnología, Educación Artística (teatro, música y dibujo), Inglés y Educación Física, entre otras propuestas que acompañan el crecimiento académico y personal de los alumnos.

Asimismo, pensando en enriquecer la experiencia escolar 2026, se prevé la continuidad y planificación de talleres optativos, como Banda y Bastoneras, Taller de Baile y nuevas propuestas que serán anunciadas oportunamente.

Preinscripciones virtuales en enero

Anticipándose al inicio del ciclo lectivo, y teniendo en cuenta que el establecimiento reabrirá sus puertas el 2 de febrero de 2026, durante el mes de enero se realizarán preinscripciones virtuales a través del WhatsApp 388-4328037.