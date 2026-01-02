Colectivos partieron rumbo a la Chaya de Mojones

Desde muy temprano, cientos de jóvenes colmaron la Terminal de Ómnibus de San Salvador de Jujuy y se agolparon en puntos de embarque improvisados sobre la avenida 19 de Abril, a la altura de Otero, para tomar colectivos con destino a Maimará, donde se celebra la tradicional Chaya de Mojones.

Equipados con gorros, botellas de chicha o vino y vestimenta festiva, los viajeros que en su mayoría son adolescentes y veinteañeros, partieron desde las 7 de la mañana en servicios especiales organizados por distintas empresas, sin horarios fijos de regreso. "Apenas se llena el colectivo, sale", explicó Joel Alancay, coordinador de viajes.

A PUNTO DE ABORDAR|GRAN CONVOCATORIA EL PRIMER DÌA DEL AÑO

Hasta el mediodía ya habían partido al menos cuatro unidades, cada una con capacidad para unas 40 personas, y los servicios continuaban hasta las 16, límite a partir del cual ya no hay tiempo para regresar el mismo día. Algunos eligen quedarse a disfrutar toda la jornada, mientras otros vuelven por la tarde, después de participar del ritual andino que marca el inicio del carnaval en la región.

En la Terminal de Ómnibus, el movimiento era intenso desde temprano, todos con una vestimenta informal, gorros y provistos de pequeñas heladeras, respondiendo al intenso calor en la mañana de ayer.

PARADA|EN AVENIDA 19 DE ABRIL TAMBIÈN HABÍA GRAN DEMANDA

"Uno detrás de otro, llegan y van", describió otro coordinador de servicios especiales, quien confirmó que, además de las unidades de empresas de línea como Panamericano, Evelia y el Quiaqueño, también operan colectivos especiales contratados especialmente para la ocasión.

"El pasaje está en 10.000 pesos", explicó y destacó la alta demanda registrada ya desde las primeras horas del día. Los servicios comenzaron a salir a las 8 de la mañana y se mantendrán hasta las 14. "Hoy es un día muy movido", reconoció el coordinador, mientras supervisaba el embarque de otro grupo de jóvenes ansiosos por llegar a tiempo a la Chaya de Mojones.

La Chaya de Mojones, que está arraigada entre los quebradeños, anticipa parte de los rituales de carnaval y una mezcla con el de la Pachamama mediante ofrendas de bebidas y alimentos en los mojones que delimitan los territorios. En Maimará, este rito que solía ser donde la música, el canto, la danza reunía a los lugareños, y se convirtió con el tiempo en el atractivo de jóvenes que se suman masivamente a participar del encuentro festivo el primer día del año.