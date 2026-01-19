Cortes de tránsito por intensas lluvias

La Dirección de Tránsito y Seguridad Vial informan que continúan los cortes en avenida General Savio altura estación de servicio Sigma por acumulación de agua en la calzada. Asimismo también informaron que el badén del río Xibi Xibi también se encuentra cortado debido al gran caudal de agua que cruza por la crecida del rio.

En el caso del corte del corte de avenida General Savio el transito es desviado por avenida Rio Bomba teniendo en cuenta la gran cantidad de vehículos que circulan por ese lugar.

Se solicita a los conductores transitar con precaución, encender luces bajas, respetar las señales viales manteniendo la distancia apropiada de frenado.