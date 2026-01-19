23°
19 de Enero,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Ciclo lectivo 2026
intensas lluvias
mundial de fùtbol 2026
Griselda
Boca
Yeneen houssayi
Ciclo lectivo 2026
intensas lluvias
mundial de fùtbol 2026
Griselda
Boca
Yeneen houssayi

DÓLAR OFICIAL

$1460.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1505.00

3884873397
PUBLICIDAD
Zoonosis

Cronograma semanal de la Dirección de Zoonosis

Desde el área municipal se recuerda a los vecinos asistir con sus mascotas con correa, bozal en caso de razas grandes y cumplir con las recomendaciones del personal.

Lunes, 19 de enero de 2026 19:52

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de la Dirección de Zoonosis, informó el cronograma de actividades previstas para la semana, que incluye servicios de: quirófano móvil, vacunación antirrábica y registro de mascotas en distintos barrios de la ciudad.

Estas acciones tienen como objetivo promover la tenencia responsable de animales y fortalecer las políticas de salud pública.

Cronograma de actividades:

Lunes 19
Quirófano móvil – 8:00 hs
CPV Combate – Manzana 26, Lotes 43, 47 – 47 Hectáreas, Alto Comedero.

Martes 20
Vacunación antirrábica y registro – de 9:00 a 12:00 hs
Pasaje Gaucho Rivero 826 – Barrio Malvinas.

Miércoles 21
Vacunación y registro – de 9:00 a 12:00 hs
Tumusla 795 (Club Luján) – Barrio Luján.

Vacunación y registro – de 15:00 a 18:00 hs
Humahuaca 193 – Barrio Luján.

Jueves 22
Quirófano móvil – 14:00 hs
Avenida Marina Vilte 1263 – B6 Alto Comedero.

Vacunación y registro – de 14:00 a 17:00 hs
Avenida Marina Vilte 1263 – B6 Alto Comedero.

Viernes 23
Quirófano móvil – 14:00 hs
CIC Che Guevara – Manzana 1, Lote 1 – Barrio Che Guevara.

Vacunación y registro – de 15:00 a 18:00 hs
Alberti 643 – Barrio General Arias.

Desde el área municipal se recuerda a los vecinos asistir con sus mascotas con correa, bozal en caso de razas grandes y cumplir con las recomendaciones del personal.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD