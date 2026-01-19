Cronograma semanal de la Dirección de Zoonosis

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de la Dirección de Zoonosis, informó el cronograma de actividades previstas para la semana, que incluye servicios de: quirófano móvil, vacunación antirrábica y registro de mascotas en distintos barrios de la ciudad.

Estas acciones tienen como objetivo promover la tenencia responsable de animales y fortalecer las políticas de salud pública.

Cronograma de actividades:

Lunes 19

Quirófano móvil – 8:00 hs

CPV Combate – Manzana 26, Lotes 43, 47 – 47 Hectáreas, Alto Comedero.

Martes 20

Vacunación antirrábica y registro – de 9:00 a 12:00 hs

Pasaje Gaucho Rivero 826 – Barrio Malvinas.

Miércoles 21

Vacunación y registro – de 9:00 a 12:00 hs

Tumusla 795 (Club Luján) – Barrio Luján.

Vacunación y registro – de 15:00 a 18:00 hs

Humahuaca 193 – Barrio Luján.

Jueves 22

Quirófano móvil – 14:00 hs

Avenida Marina Vilte 1263 – B6 Alto Comedero.

Vacunación y registro – de 14:00 a 17:00 hs

Avenida Marina Vilte 1263 – B6 Alto Comedero.

Viernes 23

Quirófano móvil – 14:00 hs

CIC Che Guevara – Manzana 1, Lote 1 – Barrio Che Guevara.

Vacunación y registro – de 15:00 a 18:00 hs

Alberti 643 – Barrio General Arias.

Desde el área municipal se recuerda a los vecinos asistir con sus mascotas con correa, bozal en caso de razas grandes y cumplir con las recomendaciones del personal.