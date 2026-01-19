Wara Calpanchay gana el Pre Cosquín y representará a Jujuy en el Festival Nacional de Folklore

El intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl “Chuli” Jorge, felicitó a la artista jujeña Wara Calpanchay, quien fue elegida ganadora del Pre Cosquín en el rubro Solista Vocal, logro que le otorga la posibilidad de participar del Festival Nacional de Folklore de Cosquín, representando a la provincia de Jujuy en el escenario mayor.

En ese marco, el jefe comunal destacó el talento, la perseverancia y el compromiso cultural de la joven artista, remarcando el orgullo que significa para toda la comunidad jujeña que una representante local alcance este importante reconocimiento a nivel nacional, fruto del esfuerzo personal y del trabajo colectivo que impulsa y fortalece la identidad cultural de la provincia.

Por su parte, Wara Calpanchay expresó su agradecimiento al Municipio y al intendente Raúl, “Chuli Jorge, “quiero agradecer especialmente al Municipio y al intendente Jorge por todo el apoyo recibido, por los espacios culturales y por apostar siempre al arte jujeño. Ese acompañamiento es fundamental para que hoy podamos estar representando a la provincia en un escenario tan importante como Cosquín”, expresó la artista.

Seguidamente, Wara compartió la emoción que le generó la noticia y el recorrido vivido durante el certamen, “fue una noticia muy impactante realmente, todavía sigo tratando de procesarla, fue toda una noche de quedarnos despiertos y casi como a las 8.30 de la mañana nos dieron los resultados y con la gran noticia de que salimos ganadores en el rubro Solista Vocal. Participamos el día viernes 16, en el Pre Cosquín, donde se presentan artistas de toda Argentina en distintos rubros, de música y danza; nosotros los jujeños nos presentamos en la ronda 7, el primer día, esperamos hasta la madrugada y salimos finalistas, entonces el sábado 17 y domingo 18 fueron los días de finales y finalmente anoche presentamos una canción que se llama ‘Te Voy a Contar un Sueño’ de Jacinto Piedra, elegida por nosotros, en una decisión de entender qué mensaje se necesita llevar al mundo, esta canción creo que es un grito de la tierra”.

Asimismo, adelantó su participación en la noche especial del certamen, “esta noche vamos a estar en el escenario Atahualpa Yupanqui nuevamente, en la noche de ganadores a partir de las 22 horas y ya nos van a avisar qué día del festival mayor vamos a estar en la grilla, porque el Pre Cosquín nos brinda el premio más grande de pisar ese escenario”.

Al referirse a la magnitud de la competencia, la artista señaló, “son cientos de personas, fueron muchísimos, de hecho, en la final calculábamos más de 21 personas, sólo los que pasamos a la final. Siento mucho orgullo y respeto ante esta situación y valoro también el arte de cada uno de ellos y después caer de a poquito, de hecho, aún ni siquiera dormí y cuando voy caminando me cuesta creerlo”.

Wara también reflexionó sobre el camino recorrido y el valor de los sueños, “el sueño siempre está, creo que, si uno no lo tiene en la cabeza, no sería ni posible estar aquí. Sí se agradece y reconozco a otros artistas jujeños que han pisado este escenario, eso te da una esperanza de que nosotros como mujeres también podríamos llegar ahí. Pero también reconozco que dentro del certamen hay gente que al igual que nosotros se prepara años y que tiene muy buena técnica vocal, muy buenos recursos, muy buena propuesta, entonces entendés que esto es un poco al azar, en el sentido de que depende de muchas cosas. Así que cuando nos enteramos de que resultamos ganadores fue una gran emoción, yo me quedé sin aire y ahora, cuando se va tranquilizando todo, me doy cuenta de que realmente es algo muy importante”.

En ese sentido, subrayó el significado del logro para su comunidad y para la provincia”, debo ser una de las primeras chicas de mi comunidad que puede abrir esta puerta, con el objetivo de que también sean más jujeños, y que en unos años podamos decir que hay más ganadores en el rubro música”.

Finalmente, expresó su agradecimiento a Jujuy y al acompañamiento recibido, “agradecida a toda mi provincia de Jujuy por enseñarnos todo, creo que los artistas nos debemos al pueblo al igual que el Estado, evidentemente todos somos pueblo y todos los artistas llevamos voz, más desafinada o afinada, pero lo que le pone valor al arte es la cultura, cultura que está viva en Jujuy y que gracias a un montón de espacios que son apoyados, evidentemente con las orquestas, con las escuelas de arte, con los centros culturales de la Muni, que muchas veces hemos ido a tocar o ensayar, nosotros podemos formarnos y estar ahora en estos escenarios más grandes. En ese sentido me autofelicito a todo mi equipo de músicos que me acompañó un montonazo, y también a amigos, familiares y a todas las personas que se sumaron, incluso al Municipio. Hay que darnos más apoyo, hay que motivarnos aunque sea muy difícil, pensando en los resultados que hoy vemos pero en los que incluso pueden venir y que van a ser muchísimo mejores”.