La abogada demorada en Brasil sería recibida por el cónsul argentino

La abogada santiagueña Agostina Páez, quien fue demorada luego de ser acusada de racismo tras protagonizar un incidente a la salida de un boliche de Río de Janeiro, sería recibida este lunes por el cónsul argentino en Brasil.

La joven permanece inhabilitada para salir del país y regresar a la Argentina y sería recibida en la representación diplomática en donde se le podrá proveer un abogado defensor para que la represente durante la audiencia con el juez Orlando Eliazaro Feitosa del Tribunal de Justicia de Comarca da capital Río de Janeiro, quien está a cargo de la causa.

Así se informó en un informe de El Liberal en el cual además se indicó que Páez es asistida desde Santiago del Estero por el Dr. Sebastián Robles, quien será parte de la reunión a través de plataformas virtuales, la defensa de la joven santiagueña pedirá que morigere la medida dispuesta sobre ella.

"Por ahora no tengo ninguna novedad, solo mañana (por hoy) a las 10 de la mañana voy al consulado y ahí veremos el abogado que me representará aquí", explicó la joven al citado medio a la vez que explicó que, tras la reunión, deberá trasladarse hasta una sede de la Justicia brasileña para que le coloquen una tobillera electrónica.

Por su parte el Dr. Robles, dijo: "Me voy a comunicar con el abogado de la Embajada en Río de Janeiro. La idea es tratar de morigerar la medida cautelar ya que la medida es muy intensa no se contextualiza todo lo que sucedió realmente".

"Por una denuncia unilateral de la supuesta víctima de la injuria sin derecho a que ella se defienda y le ponen una medida tan gravosa. No puede ser que la persona que lo denuncia que le hizo un gesto de agarrarse los genitales y que por el solo hecho que es una persona de color los derechos de él se respeten y los derechos de ella no", expresó.

Además, el letrado indicó: "Vamos a pedir que se la deje regresar ya que ella tiene arraigo comprobado en Argentina. Puede venir acá y asistir a todas las comparecencias por medio virtual y con respecto al monitoreo es discutible por proporcionalidad de la medida. Ella compareció voluntariamente a la comisaría cuando se enteró de que esta persona la denunció".

El caso

Según relató la joven al citado medio, durante una salida nocturna en la zona sur de Río de Janeiro se encontraba junto a un grupo de amigas en un boliche cuando surgió una discusión al momento de retirarse del lugar.

“Pagamos la entrada y todo lo que consumimos. Cuando estábamos por salir, nos retienen y nos dicen que con la pulsera había cosas que no habíamos pagado. Nosotras habíamos pagado todo en el momento. Tengo los comprobantes, con los horarios y todo”, dijo.

La abogada contó que la situación se tornó tensa cuando ella y sus amigas reclamaron que el cobro era indebido y reveló: “Empezamos a decirles que nos estaban robando, que eran unos ladrones. Ellos se nos reían en la cara. Pagamos de todos modos”.

Además, relató que, al salir del lugar, empleados del bar comenzaron a seguirlas por las escaleras y a realizar gestos obscenos. “Se agarraban los genitales, nos señalaban y se reían. Ahí es cuando yo hago ese gesto. No los llegaba a ver bien. Los gestos eran más para mis amigas”, dijo.

El gesto similar a un mono fue registrado por las cámaras de seguridad del lugar y denunciado por el personal del bar, mientras que, según medios brasileños, las expresiones de la joven fueron interpretadas como racistas.