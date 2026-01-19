Neuquén suma una nueva especie de dinosaurio saurópodo

Un equipo de investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) dio a conocer, a través de la revista Historical Biology, el hallazgo de una nueva especie de dinosaurio saurópodo que vivió hace aproximadamente 83 millones de años en lo que hoy es la provincia de Neuquén.

La nueva especie fue bautizada Yeneen houssayi, en honor al científico argentino Bernardo Houssay, y pertenece al grupo de los titanosaurios, un clado de dinosaurios cuadrúpedos caracterizados por su cuello y cola largos.

BERNARDO ALBERTO HOUSSAY | RECONOCIDO CIENTÍFICO Y UNO DE LOS FUNDADORES DE EL CONICET.

“Yeneen houssayi tenía una cabeza pequeña en relación con el resto del cuerpo. Medía entre 10 y 12 metros de largo y pesaba entre 8 y 10 toneladas. Las características distintivas que permitieron definir la nueva especie se encuentran principalmente en las vértebras dorsales (todas ellas preservadas), el sacro y la primera vértebra caudal”, explicó Leonardo Filippi, primer autor del trabajo e investigador del CONICET en el Museo Municipal “Argentino Urquiza” (MAU) de Rincón de los Sauces.

El nombre del género, Yeneen, fue inspirado en la cultura tehuelche (también conocida como Aónikenk) y significa “espíritu o entidad relacionada con el invierno”, en referencia al área de La Invernada, sitio donde se produjo el hallazgo. El nombre de la especie, houssayi, rinde homenaje a Bernardo A. Houssay, fundador y primer presidente del CONICET, y Premio Nobel de Medicina en 1947.

ILUSTRACIONES PALEONTOLÓGICAS | EL DINOSAURIO SAURÓPODO VIVIÓ HACE 83 MILLONES DE AÑOS.

Este nuevo saurópodo titanosaurio se suma a otras especies ya conocidas en la región y provenientes de la Formación Bajo de la Carpa, como Overosaurus paradasorum e Inawemtu oslatus. El hallazgo de una nueva especie que conserva gran parte de su esqueleto axial (es decir, las vértebras) aporta información anatómica de gran valor, que permite compararla con otros titanosaurios.

Estos datos, junto con la presencia de una tercera especie en el área, contribuyen a la formulación de nuevas hipótesis, que sugieren que la notable diversidad de este grupo de dinosaurios durante el Cretácico Superior podría deberse a la adquisición de distintas estrategias de alimentación o, alternativamente, reflejar un evento de reemplazo faunístico dentro de la formación.

FÓSIL | RESTOS FOSILES DE YENEEN HOUSSAY.

Hallazgo y rescate de los fósiles

En 2003, un oficial del Escuadrón N.º 30 de Gendarmería Nacional, con sede en la localidad neuquina de Chos Malal, denunció el hallazgo de restos fósiles en el área conocida como Cerro Overo – La Invernada, en cercanías de Rincón de los Sauces. La denuncia permitió identificar un sitio de gran potencial paleontológico, donde se encontraron huesos pertenecientes a varios ejemplares de saurópodos titanosaurios.

Sin embargo, debido a las dificultades de acceso, los restos no pudieron ser rescatados en ese momento y quedaron bajo resguardo. Una década más tarde, en 2013, los trabajos realizados en la zona junto a la empresa ExxonMobil, que posibilitaron la apertura de nuevos caminos, permitieron redescubrir el yacimiento y convertirlo en una prioridad para el equipo científico.

Las tareas de excavación se desarrollaron en dos campañas paleontológicas realizadas entre 2013 y 2014, con la participación de paleontólogos, técnicos y voluntarios. Para el traslado de los fósiles fue necesario utilizar un camión con grúa, debido al considerable peso de varios de los bochones que protegían los huesos.

Finalizados los trabajos de campo, los materiales recuperados fueron trasladados al MAU, donde comenzaron las tareas de preparación y limpieza en laboratorio, que demandaron varios meses. Tras una extensa investigación, el equipo logró describir y nombrar una nueva especie de dinosaurio, representada por un ejemplar que conserva seis vértebras cervicales, las diez vértebras dorsales con varias costillas asociadas, el sacro y la primera vértebra caudal.

“Además, se halló un segundo individuo juvenil, representado por un hueso de la cadera de pequeño tamaño, y un tercer ejemplar localizado a pocos metros de distancia, del cual se recuperaron algunas vértebras y huesos de las extremidades. Este último presenta notables diferencias con Yeneen houssayi, por lo que se interpreta como un saurópodo titanosaurio distinto, que será objeto de un estudio futuro”, concluyó Filippi.

El trabajo también contó con la participación de los investigadores Flavio Bellardini (IIPG, CONICET-UNRN), José Luis Carballido (Museo Paleontológico Egidio Feruglio), Ariel Méndez (IPGP-CONICET) y Alberto Garrido (Museo Provincial de Ciencias Naturales “Prof. Dr. Juan A. Olsacher”).