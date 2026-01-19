Vacaciones en Tumbaya

Las nuevas autoridades de la comuna de Tumbaya, en diciembre, focalizaron como uno de los objetivos de la gestión fortalecer la actividad turística, convencidas que lo que posee el pueblo para ser un destino generará trabajo, desarrollo y la reactivación económica.

Desde entonces se viene avanzando en políticas públicas que hagan aportes a los prestadores de servicios turísticos, a la vez que se acordaron acciones con la Secretaría de Turismo de la Provincia.

PRESENCIA | EL BALLET “FLOR DEL CEIBO” FUE MUY APLAUDIDO.

En ese camino que lleve al pueblo a un posicionamiento dentro en la región, anteayer inauguró la Temporada Turística estival con un acto cultural en el acceso sur al pueblo, donde se ubica la Oficina de Información Turística, que recibe a todos los visitantes que llegan a la región.

La apertura la hizo el jefe comunal Javier Medina, convencido que con una planificación y la decisión de trabajar activamente en dicha actividad, Tumbaya puede progresar estructuralmente como sus pobladores generando emprendimientos en diferentes rubros.

Como es costumbre en la región, se recepcionó a los primeros visitantes ni bien iniciado el acto, luego de agradecerles por elegir Jujuy y la Quebrada para vacacionar, se les entregó obsequios para que recuerden su presencia en Tumbaya.

Durante el acto, se desarrollaron concursos para elegir el mejor queso de cabra y la mejor empanada, y fueron los turistas quienes se ocuparon de hacerlo degustando las exquisitas elaboraciones de las mujeres del pueblo.

También se presentó el ballet "Flor del Ceibo", los asistentes recorrieron la feria artesanal y hubo aplausos cuando pasó el Tren Solar de la Quebrada, en la agradable media mañana de verano.