Tilcara

Jornadas agradables para visitar Maimará

El destino turístico de la Quebrada posee muchas propuestas para disfrutar las vacaciones de verano.

Domingo, 18 de enero de 2026 00:00
COPLERAS | ASUNCIÓN FERNÁNDEZ, VICTORIA SOLÍS, MARÍA SEGOVIA Y ELSA TAPIA.

Después de haber obtenido la designación como Best Tourism Villages (Mejores Pueblos Turísticos) de la ONU Turismo el pueblo de Maimará en octubre del año pasado, incrementó su receptividad turística y así lo continuará haciendo como lo demuestra la presente temporada.

Familias y grupos de jóvenes desde principio de mes llevaron a un 60% de ocupación los establecimientos hoteleros que dispone el pueblo, además de concurrir a los restaurantes, cafés y bares, principalmente los ubicados en avenida Belgrano, la arteria principal y más transitada del pueblo.

BAILARINAS | TALLER DE DANZAS DE LOS TALLERES LIBRES DE ARTES Y ARTESANÍAS.

La Dirección de Turismo municipal organizó un Calendario turístico cultural que comenzó con la chayada de los mojones de las comparsas el 1 de este mes, y continuará hasta principios de abril con la conmemoración de Semana Santa, que en esta localidad se vive con mucha meditación e intensidad.

HACEDORA | EMERITA ALANCAY ARTESANA TEJEDORA DEL PUEBLO.

El programa contiene diferentes actividades a través de las cuales los visitantes pueden asimilar la cultura, las costumbres y las tradiciones de los maimareños, además de degustar las exquisitas comidas, visitar las bodegas, viajar en el Tren Solar de la Quebrada y experimentar el placer de estar en un pueblo sumamente hermoso y placentero.

Entre el jueves y ayer se realizó el Paseo sabores y saberes, que continuará durante la temporada; también ayer se hizo la Fiesta de la flor y del folclore, promocionando la producción florícola en la localidad.

El Calendario incluye también para el 29 la celebración del Jueves de ahijados, como última actividad del mes. Mientras que el 1 y 2 febrero se honrará a la patrona del pueblo la Virgen de la Candelaria; el 5 se festejará el Jueves de compadres y una semana después, el 12 el Jueves de comadres.

El 14 y 15 serán los desentierros del carnaval; el 17 el Martes de chaya; el 19 el Carnaval de los niños; el 22 despedida del carnaval y el 28 se festejará el Carnaval de flores. Finalmente en marzo con fecha a determinar, el Festival del choclo y el folclore; y la conmemoración de Semana Santa.

FOLCLORISTAS | ALEJANDRO OCSA Y SERGIO DÍAZ (SER DEL TIEMPO).

DESTACADO | LUIS ZERPA CON LUCIANO VILTE QUE OFRECIÓ EMPANADAS Y TAMALES.

CABALGATA | ENZO SALAS, GUÍA DE LA HUELLA QUE REALIZA PASEOS POR EL PUEBLO.

EMPRENDEDORES | SOLANGE MORALES Y ALBERTO CASTAGNOLO DE INTI PACHA.

