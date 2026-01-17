Fiesta de la flor y del folclore en el pueblo maimareño

La Fiesta de la flor y el folclore, invita a los jujeños y turistas visitar Maimará donde se desarrollará la iniciativa de la Cooperativa Flor de la Quebrada, prevista para hoy a las 10 en el predio que posee en ese poblado sobre calle Jorge Calvetti.

Como parte del acto inaugural se habilitará la Exposición de flores en el predio de la cooperativa, a cargo de sus socios (20) y los productores que quieran sumarse (alrededor de un poco más de 20). Allí el público podrá admirar las flores que se producen en el pueblo: statice, siempre viva, claveles, margaritas, gladiolos, virreinas, caspias, dalias y otras variedades.

También habrá arreglos florales (bajo la dirección de la diseñadora Marcela Medrano), los productores mantendrán un contacto directo con los consumidores, se generará un intercambio de semillas, y se podrá adquirir flores por paquetes, por ejemplo la statice se consigue a $ 8 mil, la margarita entre $ 6 y $ 7 mil, y el gladiolo de $ 7 a $ 8 mil.

Durante la muestra, en otro extremo del predio de la cooperativa se desarrollará el espectáculo folclórico donde intervendrá El ogrito Federico, Ser del tiempo, los ballets Danza pasión (de Tilcara) y el San Santiago Apóstol, entre otros músicos; también habrá gastronomía regional para degustar durante la jornada.

Patricia Cruz, presidente de la cooperativa reconoció que se podrán adquirir paquetes de flores a menor precio porque no se logró un acuerdo entre socios de la cooperativa y los productores independientes. "En este momento es como que estaríamos trabajando gratis, porque los arriendos y las semillas están caras, y el producto no se está pagando como corresponde".

"Lamentablemente se está volviendo a lo de antes, donde el cliente fija el precio cuando debería ser lo contrario", lamentó. Luego apuntó que el visitante a la Fiesta "viene a distraerse, pasar un momento agradable y relajarse en medio de las hermosas flores que producimos", el paseo se mantendrá habilitado hasta las 19.

A pesar de los inconvenientes se trabaja y lo producido se mostrará hoy.