Interés Municipal para una agrupación gaucha

Concejales capitalinos entregaron a directivos de la agrupación gaucha "Coronel José María Fascio" la minuta que declara de Interés Municipal el 70º aniversario de la entidad ubicada en el barrio Los Perales.

La concejal Blanca Ontiveros, impulsora del dispositivo legal entregado, destacó: "Reconocimos los 70 años de vida de la agrupación "José María Fascio". Es por ello que desde el Concejo Deliberante se declaró de interés el trabajo que llevan adelante desde hace muchos años, porque promueven todo lo que es las costumbres y tradiciones gauchas", indicó la edil.

Asimismo, Ontiveros añadió: "Es muy importante valorar y reconocer todas las actividades que desarrollan todos los centros gauchos que existen en el ejido de San Salvador de Jujuy, en este caso el que tiene sede en Los Perales, que es uno de los lugares señeros de la tradición en la ciudad".

PRESIDENTE | EDUARDO SANTIAGO RUEDA, TITULAR DE LA ENTIDAD.

Por su parte, Eduardo Santiago Rueda, presidente de la agrupación gaucha, indicó: "Hemos recibido una minuta por los 70 años de la institución, una de las más antiguas de la provincia. Es un reconocimiento muy lindo para nosotros como agrupación tradicionalista de barrio Los Perales. Es agradable saber que se reconoce el esfuerzo de los socios que mantienen a la institución gauchesca, trabajamos sin fines de lucro y a pulmón en pos de mantener viva nuestra tradición".