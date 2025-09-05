Valle Grande eligió a su representante

La comunidad de la localidad de Pampichuela recibió ayer a los estudiantes del departamento Valle Grande.

El Tribuno de Jujuy fue el único medio que llegó para acompañar a este estudiantado que eligió a Zaira Eunise Perales de la Escuela Provincial Agrotécnica Nº 13 de Valle Grande como la jovencita que representará a los jóvenes de este departamento en la Elección Provincial el próximo 22 de septiembre en Ciudad Cultural.

Son sus princesas, la primera es Jazmín Esmeralda Llañez el Secundario Nº 21 de la localidad de San Francisco. La segunda princesa es Siomara Michelle Muere Arias del colegio Secundario Nº 31 de Santa Ana.

La primera dama de honor es Yanina Gisel Pereyra del colegio rural Nº 1 de Pampichuela y la segunda dama de Honor es Johanna Diamela Quipildor Batallanos del colegio Secundario Nº 57 de Caspalá.

El Chico 10 es Thiago Cristian Tolaba del colegio Secundario Nº 21 de San Francisco.