5 de Septiembre, Jujuy, Argentina
Turismo

Una oportunidad que requiere compromiso compartido

Viernes, 05 de septiembre de 2025 00:00
AUTORIDADES | LETICIA BALUT Y CAROLINA PEDANO DE AHT - FILIAL JUJUY.

El recientemente presentado Plan Estratégico de Turismo Sostenible de Jujuy marca un paso importante hacia un modelo turístico que equilibra desarrollo económico, cuidado ambiental y bienestar comunitario.

Desde la Asociación de Hoteles de Turismo de Argentina celebramos esta iniciativa, convencidos de que la sostenibilidad no es una tendencia, sino una necesidad.

Sin embargo, todo plan estratégico requiere una implementación sólida y coordinada. Es clave fortalecer la infraestructura básica, asegurar la capacitación continua de los trabajadores del sector y promover incentivos claros que motiven a los hoteles y demás prestadores a invertir en prácticas sostenibles.

Asimismo, la medición de resultados debe ser transparente para que la comunidad vea los beneficios reales.

El turismo sostenible en Jujuy no es un destino, es un camino. Requiere la colaboración activa del sector público, privado y de las comunidades locales.

Desde la AHT estamos comprometidos a trabajar codo a codo para que esta visión se traduzca en oportunidades reales, preservando lo más valioso que tiene Jujuy: su gente y su naturaleza.

Leticia Balut, Presidenta AHT - Filial Jujuy.

 

